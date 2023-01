Policial é morto após discussão em Ibiúna

SOROCABA - O policial militar Everaldo Fernando de Moura, de 36 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite de domingo, 4, em Ibiúna, região de Sorocaba. O suspeito do crime, que tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, é irmão da namorada da vítima. De acordo com informações da PM, o policial teria chamado a namorada e o irmão dela para um encontro em sua casa, quando teria ocorrido um desentendimento.

Vizinhos ouviram uma discussão, seguida de um disparo de arma de fogo e chamaram a polícia. Segundo a PM, por motivos que ainda estão sendo investigados, o policial e o suspeito entraram em luta corporal. O acusado tinha uma faca e golpeou o militar no pescoço. O policial sacou a arma, mas o homem o desarmou e disparou, atingindo a cabeça da vítima. Em seguida, o criminoso fugiu levando a arma do policial. Moura foi socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu.

A PM fez buscas na região, mas até o início da tarde desta segunda-feira, 5, o suspeito não tinha sido preso.

Outro caso. Na madrugada de 27 de abril, o policial militar Sandro Luis Gomes, de 35 anos, foi morto por bandidos que atacaram a tiros sua viatura, na zona norte de Sorocaba. Um sargento que também estava no veículo foi atingido de raspão e sobreviveu.

No mesmo dia e nos dias seguintes, 14 pessoas foram executadas em vários bairros da cidade. A Polícia Civil ainda investiga se os crimes têm ligação com a morte do policial. Até a tarde desta segunda-feira, apenas um suspeito de participar da morte do policial tinha sido preso.