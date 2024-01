Por que a marquise do Ibirapuera, projetada por Niemeyer, acabou criticada pelo próprio arquiteto

Inaugurada há 70 anos, a marquise do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, pouco lembra o projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer. Interditada totalmente desde 2020 devido a infiltrações e rachaduras, a obra precisa de restauro, mas também retomar a sua proposta original. Na segunda-feira, uma estrutura metálica usada para a manutenção caiu durante o temporal e deixou quatro pessoas feridas.

Quando apresentou o projeto, em 1952, Niemeyer colocou a marquise como elemento de articulação para um conjunto arquitetônico que previa ainda um pavilhão para exposição, um museu e um auditório.

O projeto da marquise, inaugurada dois anos mais tarde, também considerava a livre circulação de pessoas pelos espaços. Com o passar das décadas, porém, ele foi sendo desvirtuado a ponto de o próprio arquiteto defender a derrubada de parte dela.

Marquise do Ibirapuera foi projetada por Oscar Niemeyer em 1952 e inaugurada dois anos mais tarde; atualmente, obra está isolada devido a infiltrações e rachaduras Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

A colocação de caixilhos de vidro que obstruiu a livre circulação entre as áreas foi uma primeira mudança que incomodou o arquiteto. Em 1982, o Museu de Arte Moderna - projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi - foi inaugurado sob a marquise, o que também não constava no projeto original.

O incômodo de Niemeyer ficou evidente em 2004, quando ele esteve em São Paulo para receber o título de cidadão paulistano. O arquiteto se negou a ir ao Parque do Ibirapuera para ver o novo auditório, que inclusive fazia parte do seu projeto de cinco décadas antes.

Naquele ano, Oscar Niemeyer propôs a demolição do bico da marquise para a construção de uma praça. “Estou com um problema lá. Nós precisamos tirar a marquise. Eu fui o autor, posso cortar onde quiser, desde que me permitam, não? Porque a marquise está dividindo a praça em duas. É uma besteira tão grande que eu me recuso a ir lá”, disse na ocasião.

O desejo, contudo, não foi levado adiante porque a obra já era tombada como patrimônio do Município. Ela também é tombada pelo Estado e pela União.

Marquise do Ibirapuera, obra projeta pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foto: Jonne Roriz/Estadão

Batizada de Marquise José Ermírio de Moraes, a estrutura foi parcialmente interditada em 2019 após uma vistoria identificar “danos na impermeabilização, infiltrações, pontos de segregação do concreto e corrosão da armadura”. Em 2020, a área foi totalmente isolada por decisão judicial.

Embora o Parque do Ibirapuera esteja concedido à iniciativa privada, a restauração da marquise depende de uma contratação paga à parte pela Prefeitura. Isso porque os danos são anteriores à concessão.

Em julho do ano passado, o Município chegou a abrir um edital para o restauro da marquise, mas o processo foi suspenso no mês seguinte. Agora, a concessionária deverá ficar responsável pela obra.