Por que mortes por PMs aumentaram em batalhões que usam câmera nas fardas em SP?

O número de pessoas mortas por policiais militares em serviço cresceu 61% de 2022 para 2024 em São Paulo, aponta estudo produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e encomendado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância das Nações Unidas (Unicef). No mesmo período, a letalidade dos batalhões em que os agentes usam câmeras corporais nas fardas foi maior (175%) do que nas unidades em que a tecnologia não foi adotada (129%).

PUBLICIDADE Para os pesquisadores, o enfraquecimento da política de uso das câmeras corporais em fardas por parte do governo do Estado, além da redução de outras ações de controle de uso da força, estão por trás desse cenário. A proporção maior de aumento nos batalhões que usam as bodycams, diz o Fórum, reforça que apenas a adoção do equipamento não é suficiente. A medida exige também acompanhamento dos protocolos, compartilhamento das imagens com a Justiça e punições para os agentes que descumpram o uso da câmera. A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que “as forças de segurança do Estado não compactuam com desvios de conduta ou excessos por parte seus agentes, punindo com absoluto rigor todas as ocorrências dessa natureza”. Também afirma que ampliou em 18,5% o total de câmeras.

“As instituições policiais mantêm programas robustos de treinamento e formação profissional, além de comissões especializadas na mitigação de riscos, que atuam na identificação de não conformidades e no aprimoramento de procedimentos operacionais”, completa a pasta.

Segundo Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o ponto de virada aconteceu entre 2022 e 2023, quando Tarcísio de Freitas (Republicanos) assumiu o governo e mudou o discurso sobre força policial e uso das câmeras corporais pelos agentes, diminuindo o efeito disciplinante do equipamento mesmo entre aqueles que continuam o utilizando (leia mais abaixo).

Até 2022, os dados apontavam que as câmeras ajudavam a diminuir a letalidade. Houve redução de 659 para 258 das mortes por intervenção policial de 2020, quando foram implementadas no Estado, para 2022.

Já entre 2022 e 2024, o total de pessoas mortas por policiais militares em serviço no Estado foi de 256 para 649;

No recorde de crianças entre 10 e 14 anos, São Paulo passou de uma morte em 2022, para quatro em 2024;

Na faixa 15 aos 19 anos, os registros passaram de 34 em 2022 para 73 em 2024.

Também chamadas de 'bodycams', as câmeras acopladas às fardas foram implementadas em São Paulo durante o governo de João Doria (então PSDB), em 2020. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Impacto do discurso

Durante a campanha política para governador, Tarcísio e seu atual secretário da Segurança, Guilherme Derrite, questionaram a eficácia das câmeras em fardas sob o argumento de que poderiam inibir o trabalho das tropas e não ajudariam a reduzir a violência policial. Também defenderam ação mais dura contra criminosos e maior autonomia para os policiais.

Depois de eleito, Tarcísio chegou a mudar o discurso e disse que manteria as bodycams, mas trocaria a tecnologia, acabando com a gravação ininterrupta e passando a permitir que o próprio PM ou equipe remota ativasse e desativasse a câmera. A justificativa é otimizar a capacidade de processamento e armazenamento de todas as imagens gravadas.

“Os novos dispositivos, atualmente em fase de testes, contam com novas funcionalidades, como leitura de placas, comunicação bilateral e acionamento remoto, que será ativado assim que a equipe for despachada para uma ocorrência. Além disso, todo policial em patrulhamento deverá acionar a câmera sempre que se deparar com uma situação de interesse da segurança pública. O uso dos equipamentos segue regras rígidas, e qualquer agente que descumpri-las estará sujeito às sanções cabíveis”, diz a SSP.

Mortes por intervenções policiais cresceu mais em batalhões que utilizam câmeras corporais, do que nos que não utilizam. Foto: Divulgação/Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Unicef

“Mesmo com com a manutenção das câmeras que gravam intermitentemente (até o momento), já houve agravamento da letalidade - tanto nos batalhões com câmera, quanto nos batalhões sem -, em grande medida, porque o discurso político e institucional deslegitima essa ferramenta”, diz Samira.

“Os policiais não estão utilizando, não existem sanções aos que não utilizam. No momento que abolir a gravação ininterrupta, não vai ter mesmo nenhuma evidência“, afirma a especialista.

Um levantamento feito pela Defensoria Pública do Estado e consultado para a elaboração do estudo do Fórum mostra que a PM não forneceu resposta para 48,3% dos casos em que houve solicitação de imagens das câmeras corporais entre julho e novembro de 2024.

