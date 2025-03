Por que o calor pode deformar trilhos de trens e como é a técnica usada em SP para evitar acidentes

A maior incidência de altas temperaturas nas cidades traz uma nova preocupação para o transporte sobre trilhos, como os trens. O calor intenso provoca a dilatação das vias, levando o metal a se curvar. A deformação é chamada de flambagem e aumenta o risco de descarrilamento do veículo.

A concessionária ViaMobilidade, responsável pela operação e manutenção das linhas de trem 8-Diamante e 9-Esmeralda em São Paulo, pintou com tinta branca metálica de 35 quilômetros de trechos estratégicos com o objetivo de reduzir as temperaturas nos trilhos, que variam entre 40º e 60º durante o verão, conforme a empresa.

Pintura de trechos dos trilhos dos trens das linhas 8 e 9 em São Paulo técnica já é usada em países como Itália e Áustria. Foto: Alex Silva/Estadão

Na Baixada Fluminense, um trem descarrilou e tombou em fevereiro, em decorrência do calor. Segundo a SuperVia, companhia responsável pelo trecho, a linha férrea chegou a 71°C, o que provocou a flambagem. Não houve feridos e todos os passageiros foram retirados em segurança.

Técnica se inspirou em cidades da Europa

PUBLICIDADE A maioria dos trechos mapeados para pintura ficava na Linha 8-Diamante, onde há mais curvas, segundo a ViaMobilidade. Os pontos mais críticos estão entre Osasco, na região metropolitana, e a Lapa, na zona oeste, e foram identificados por meio do monitoramento das temperaturas em locais que já haviam apresentado processo de flambagem anteriormente. De acordo com o gerente executivo de manutenção da ViaMobilidade Alan Santana de Paula, a eficácia da pintura foi testada em trechos de trilhos no pátio de Presidente Altino, em Osasco.

“Nessas análises, observamos a diferença de temperatura de 5ºC em trechos de pequeno comprimento. Já com trechos longos, em via corrida e com a pintura sendo executada com o veículo, a diferença aumenta para até 6,5ºC (a menos)”, afirma. Todos os trechos mapeados já foram pintados, informou a companhia.

O time de engenharia da empresa conheceu a técnica na Europa, onde o recurso já é usado em países como Itália e Áustria. Em 2022, as temperaturas recorde de uma onda de calor que atingiu o continente fizeram trilhos de Londres se deformarem e até pegarem fogo.

Trinta e cinco quilômetros de trilhos foram pintados de branco metálico Foto: Alex Silva/Estadão

Na ocasião, a Network Rail, responsável por gerenciar a infraestrutura ferroviária na Inglaterra, Escócia e País de Gales, também anunciou estar pintando os trilhos. Segundo o órgão britânico, quando a temperatura do ar chega a 30ºC, os trilhos podem estar até 20ºC mais quentes.

Além da pintura, a ViaMobilidade afirma realizar como medidas de resiliência climática “investimentos em manutenção preventiva e novas tecnologias, com o objetivo de minimizar impactos causados pelas chuvas e garantir a segurança e a mobilidade dos passageiros mesmo em condições adversas”.

A concessionária diz ter gasto cerca de R$ 7,3 milhões desde 2022 nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Até o fim da concessão, em 2052, prevê ultrapassar R$ 20 milhões com “obras de melhorias em drenagem, monitoramento estrutural e reparos”.

Flambagem pode afetar linhas de metrô?

Os trilhos do transporte ferroviário são feitos de ligas de aço com ferro e carbono. Outros materiais, como manganês, fósforo e silício, também podem entrar na composição para conferir mais dureza ou elasticidade.

Segundo o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, Luis Kolle, a dilatação varia de acordo com o material, mas é estimado aumento em torno de 0,0015% do tamanho da barra a cada 1ºC de aumento de temperatura.

O problema também pode afetar as áreas do metrô que operam a céu aberto e onde a via é de material metálico. Mas, segundo Kolle, o risco de uma flambagem que impediria o tráfego momentâneo de trens do metrô atualmente é “muito baixo”.

Temperatura dos trilhos varia entre 40º e 60º no verão, segundo concessionária. Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Em nota, o Metrô de São Paulo informou realizar inspeções diárias para detectar qualquer inconformidade nos trilhos das Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. São feitas “verificações visuais e o uso de aparelhos de ultrassom” e, caso necessário, a peça com defeito é corrigida ou substituída durante a madrugada, “garantindo a segurança e a operação contínua do sistema”.

A companhia não respondeu se realiza ou estuda realizar pintura antiflambagem, afirmando que “a maior parte dos trilhos permanece protegida da exposição direta ao sol, o que contribui para sua durabilidade e conservação”.

“O material utilizado nas emendas dos trilhos do metrô proporciona uma absorção da dilatação de forma adequada à amplitude térmica que podemos encontrar na cidade de São Paulo”, diz.

