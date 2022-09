Praça Princesa Isabel: Prefeitura levanta muros em espaço antes ocupado pela Cracolândia; veja fotos

SÃO PAULO – Quem passou neste domingo, 11, pela Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo, possivelmente notou algo diferente. Isso porque a Prefeitura começou a levantar pequenos muros no espaço para instalar grades. As obras, segundo a gestão municipal, fazem parte do processo de transformação do local em parque municipal.

No começo deste ano, a praça foi ocupada pelo fluxo de usuários de drogas da Cracolândia, que permaneceu no espaço de março a maio. Com a proximidade da inauguração do novo endereço do Hospital Pérola Byington, nas redondezas, a Guarda Civil Metropolitana dispersou os dependentes químicos e fez um cerco para que não retornassem à praça. Em junho, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sancionou uma lei para transformar a praça em parque.

Mureta para colocação de grades começam a ser construídas ao redor da Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

“A medida é uma reinvindicação antiga da população da região, que já havia solicitado o seu cercamento e visa a proteção do patrimônio ecológico, a preservação do meio ambiente e a revitalização do centro histórico da cidade”, informou a Prefeitura em nota publicada na época. Nas redes sociais, porém, a medida chegou a ser apontada como higienista, uma vez que limita a circulação no local.

Procurada pela reportagem para comentar a construção dos muros, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Sé, informou que executa ações programadas para o processo de transformação da Praça Princesa Isabel em Parque Municipal, conforme decreto 61.503/22.

A pasta informou que, no momento, a construção do muro está sendo realizada para a colocação das grades e afirmou que o processo de revitalização do local se iniciou em fevereiro. Naquele momento, o fluxo da Cracolândia ainda se concentrava próximo da Estação Júlio Prestes. Os usuários de droga foram dispersados algumas vezes e, desde julho, estão espalhados pela Rua dos Gusmões, na Santa Ifigênia.

De acordo com a Subprefeitura Sé, desde março de 2021, mais de 30 praças já foram revitalizadas. Como exemplos, citou praças famosas na cidade, como a da República e a Dom Orione, e outras menos conhecidas, como a Luís Parnes e a Nina Rodrigues. Atualmente, estão em obra a Praça Princesa Isabel e a Hélio Ansaldo.

Internação involuntária

No início deste mês, o governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) disse que o combate ao crime na região da Cracolândia se aproxima da “etapa final”. Em entrevista coletiva, o tucano citou o avanço na prisão de traficantes, mas ponderou que, mesmo com “melhora” em relação ao passado, o cenário está “longe” do ideal. Também defendeu a internação involuntária de dependentes, implementada em São Paulo pelo menos desde abril, “dentro do que a lei permite”.

A internação involuntária também foi defendida pelo prefeito Ricardo Nunes em evento nesta semana. “Temos um plano de oferecer aos usuários o tratamento, principalmente o voluntário, e o involuntário”, disse. “E estamos fazendo agora a revitalização da Praça Princesa Isabel. Continuamos firme revitalizando os espaços, (fazendo) prisão de traficantes e tratamento de dependentes.”

Conforme o prefeito, as ações na Cracolândia estão sendo feitas por etapa e em conjunto com o governo do Estado, o que estaria surtindo efeito. “A gente tinha, em 2016, quatro mil usuários de crack (no fluxo). Agora, nós estamos, na contagem, com 810″, afirmou o prefeito. Parte dos especialistas, porém, veem limitações nas estratégias adotadas pelo governo.