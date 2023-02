Praia da Baleia, em São Sebastião, fica ‘manchada’ de lama após chuvas; veja fotos e vídeo

As fortes chuvas do último final de semana, que atingiram a região do litoral norte de São Paulo, deixaram um rastro de destruição devido a lama que desceu dos morros, destruiu casas e chegou até o mar. Imagens aéreas feitas pelo Estadão mostram o impacto dos deslizamentos na praia da Baleia. Por causa dos deslizamentos, as estradas que acessam a região litorânea foram danificadas, dificultando a chegada e saída de turistas.

Nas imagens, é possível ver faixas inteiras dos morros que cederam com o alto volume de chuvas.

Praia da Baleia, em São Sebastião, fica ‘manchada’ de lama após chuvas + 1

As chuvas também tiveram um impacto humano. Ao menos 44 pessoas morreram entre a noite de sábado, 18, e a madrugada de domingo, 19. Há ainda entre 30 e 40 desaparecidos. Em boletim divulgado na manhã desta terça-feira, 21, o governo de São Paulo informou ainda haver 1.730 pessoas desalojadas e 766, desabrigadas.

O temporal provocou deslizamentos e obstruções nas estradas da região. A rodovia Rio-Santos (SP-055) e rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foram danificadas e alguns moradores ficaram sem opção para deixar a região.