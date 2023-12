Praias próprias para banho no litoral de SP: veja mapa interativo com as condições de balneabilidade

A sexta-feira, 22, marcou oficialmente a chegada do verão 2023/2024 ao hemisfério sul. A estação vai até 22 de março do próximo ano e promete trazer consigo novos recordes de temperatura para o Brasil. Mas quem planeja se refrescar com uma visita ao litoral precisa de atenção: São Paulo tem atualmente 132 praias próprias para banho e 31 impróprias ao longo dos seus mais de 400 quilômetros de costa, segundo a medição mais recente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Desde a década de 1970, a Cetesb realiza o monitoramento da qualidade das praias, atualmente com 177 pontos de amostragem no litoral paulista. As amostras são enviadas aos laboratórios da companhia, onde são realizadas as análises microbiológicas.

Segundo a Cetesb, a classificação de qualidade das praias utiliza os resultados coletados nas cinco semanas anteriores à divulgação. Se mais de 80% deles estiverem abaixo do limite estabelecido como aceitável para a densidade de bactérias fecais presentes na água, a praia é considerada adequada para o banho de mar.

A agência alerta ainda que, no verão, costuma ocorrer uma piora generalizada das condições sanitárias das águas pelo aumento de pessoas nas praias, o que, consequentemente, gera uma maior quantidade de esgoto. Esta é também a época mais chuvosa do ano, o que contribui negativamente para as condições de balneabilidade pelo grande volume de água dos rios que chega ao mar.

Onde encontrar praias limpas, do norte ao sul de SP

Continua após a publicidade

Os municípios de Praia Grande e São Vicente são os que têm o maior número de praias impróprias. A primeira tem quatro locais favoráveis para banho e a segunda tem apenas dois. Historicamente, é o litoral norte que guarda as melhores condições de balneabilidade no Estado - quanto menor a ocupação urbana no local, melhor é a praia para o banho.

Na última semana, por exemplo, o Estadão visitou a Trilha das 7 Praias, na parte sul de Ubatuba, e encontrou alguns dos pontos mais paradisíacos da cidade, como as Praias da Fortaleza e da Lagoinha, nas duas extremidades do trajeto, ambas classificadas como próprias para banho segundo a Cetesb (veja o roteiro completo aqui).

Já o Guarujá, apesar de ser um dos destinos mais procurados na Baixada Santista durante o verão, tem apenas um ponto de medição declarado impróprio para banho segundo a medição mais recente da Cetesb, na Praia do Perequê.

Praia da Fortaleza, no sul de Ubatuba, foi considerada própria para banho segundo a medição mais recente da Cetesb Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

A série Bate e Volta SP também passou pela orla do Guarujá no último mês e visitou as Praias do Sangava, do Limão e do Góes, três pontos mais secretos, calmos, limpos e afastados da muvuca deste fim de ano. Veja aqui as dicas para curtir todos eles com segurança e conforto.

No litoral sul do Estado, os quatro pontos de medição da Cetesb em Ilha Comprida apontam que as águas da cidade têm qualidade “sistematicamente boa” para banhos de mar. O município, que é uma unidade de conservação com 74 quilômetros ininterruptos de faixa litorânea (a maior de São Paulo), baniu todos os quiosques da sua orla e tem investido na preservação de seu patrimônio ambiental, mantido com a ajuda dos próprios moradores. Veja no vídeo abaixo.