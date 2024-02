Prédio com risco em Praia Grande: como saber se o imóvel onde moro tem algum problema?

Além dos cuidados com os sinais que podem aparecer visivelmente, moradores de edifícios devem sempre ser cautelosos em obras nos apartamentos. “Muitas vezes as pessoas modificam a estrutura. Se fizer isso pode estar aliviando um pilar e sobrecarregando outro”, alerta Fabiana.

Leila explica que qualquer pretensão de reformas e obras em apartamentos devem ter, previamente, a consulta de um engenheiro. A Norma Brasileira 16.280 define a necessidade de entregar um projeto detalhado e assinado por especialistas em caso de obra ou intervenção no apartamento. O documento deve passar por análise do síndico que define a aprovação ou não da obra. “Dessa forma, é possível indicar qual parede pode ser removida, se vai haver necessidade de um reforço no andar. Os elementos estruturais estão todos no projeto do prédio para saber como não afetar o edifício”, diz.