Prefeitura de SP divulga 1ª versão do plano de metas; veja quais são e quanto custam

A Prefeitura de São Paulo divulgou nessa segunda-feira, 31, a primeira versão do plano de metas da gestão Ricardo Nunes (MDB) para o período entre 2025 e 2028. Agora, o documento passa por consulta pública e audiências até 11 de maio para chegar à versão final.

Prolongamento da Avenida Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes é um dos objetivos previstos pela gestão municipal Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE No total, são 126 propostas divididas em quatro eixos: Universo SP, Viver São Paulo, Cidade Empreendedora e Capital do Futuro. É estimada, durante os quatro anos, a necessidade de R$ 48,84 bilhões, sendo R$ 34,66 bilhões de investimentos e R$ 14,18 bilhões de custeio. No balanço do último plano de metas da primeira gestão Nunes (2021-2014), a Prefeitura relata ter cumprido 65 das 86 metas previstas (75% do total).

No novo plano, alguns dos objetivos não totalmente cumpridos ao longo do primeiro mandato foram adaptados ou reciclados por Nunes, como alfabetizar as crianças no 2º ano do ensino fundamental, a entrega de Centros Educacionais Unificados (CEUs), a implementação de corredor de ônibus no modelo ‘Bus Rapid Transit’ (BRT) e a substituição de ônibus movidos a diesel.

Metas que foram abandonadas ao longo da primeira gestão, como a construção de piscinões, agora foram retomadas neste novo documento. No último verão, a capital paulista sofreu com fortes temporais, que causaram mortes, alagaram importantes avenidas e derrubaram centenas de árvores.

Entre as previsões, estão: