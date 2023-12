Prefeitura de SP oferece colônias de férias infantis gratuitas na capital; veja onde se inscrever

A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para a 43.ª edição do Recreio nas Férias, programa da Secretaria Municipal de Educação (SME) que oferece atividades recreativas para bebês, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no período do recesso escolar em 64 espaços espalhados pela capital.

Essa colônia de férias infantil é gratuita e vai acontecer entre os dias 8 e 26 de janeiro de 2024. O evento será organizado em 56 Centros Educacionais Unificados (CEUs), duas Escolas Municipais (EMEFs) e em três Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs). Os bebês de até 3 anos serão atendidos nos Centros de Educação Infantil (CEIs).

‘Recreio nas Férias' oferece atividades para bebês, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, entre os dias 8 e 26 de janeiro Foto: Prefeitura de São Paulo/Divulgação

Para as crianças acima de quatro anos, as atividades recreativas acontecem entre 9h e 16h, com direito a três refeições diárias (café da manhã, almoço e lanche da tarde). Nas creches, o atendimento será feito em tempo integral, das 7h às 17h, e os bebês vão receber cinco refeições.

A programação nas colônias promete atividades recreativas, de lazer, esportivas e culturais. A expectativa da Prefeitura e da SME é atender, ao todo, 18 mil pessoas, entre bebês, crianças e adolescentes.

De acordo com a prefeitura, objetivo do programa Recreio nas Férias, que chega a sua 43.ª edição em janeiro de 2024, “é funcionar como mais uma ferramenta para potencializar a educação integral e inclusiva, além de garantir refeições nutritivas e atividades que promovem o desenvolvimento físico e cognitivo mesmo durante o período de recesso escolar.”

As inscrições podem ser feitas em qualquer unidade educacional da rede municipal. Para garantir uma vaga, é necessário levar comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento da criança e do responsável no ato da inscrição. Podem se inscrever também crianças a partir de 4 anos que não estão matriculadas na rede.

Já as creches-polos recebem bebês e crianças matriculados em qualquer unidade da rede municipal, seja direta, indireta ou conveniada.

Veja onde se inscrever para a edição de janeiro de 2024 do Recreio nas Férias

BUTANTÃ

CEU BUTANTÃ

CEU UIRAPURU

CAMPO LIMPO

CEU CAMPO LIMPO – Cardeal Dom Agnelo Rossi

CEU CANTOS DO AMANHECER

CEU CAPÃO REDONDO – Prof. Dr. Celso Seixas Ribeiro Bastos

CEU CASA BLANCA – Professor Solon Borges dos Reis

CEU FEITIÇO DA VILA – Deputado Prof. José Freitas Nobre

CEU GUARAPIRANGA- Florinda Lotaif Schain

CEU VILA DO SOL

CAPELA DO SOCORRO

CEU NAVEGANTES

CEU CIDADE DUTRA

CEUTRÊS LAGOS

CEU VILA RUBI

CECI KRUKUTU

CECI TENONDÉ -PORÃ

CEU PARELHEIROS

FREGUESIA

CEU FREGUESIA – Esperança Garcia

CEU JARDIM PAULISTANO

CEU PAZ

GUAIANASES

CEU ÁGUA AZUL

CEU INÁCIO MONTEIRO

CEU JAMBEIRO- José Guilherme Gianetti

CEU LAJEADO

CEU BARRO BRANCO – Cidade Tiradentes – ENEDINA ALVES MARQUES

IPIRANGA

CEU HELIÓPOLIS – Prof. Arlete Persoli

CEU MENINOS – Prof. Pr. Artur Alberto de Mota Gonçalves

CEU PARQUE BRISTOL – Prof. Mara Cristina Tartaglia Sena

CEU VILA ALPINA

ITAQUERA

CEU AZUL DA COR DO MAR

CEU ARICANDUVA

CEU FORMOSA

CEU JOSÉ BONIFÁCIO

CEU PARQUE DO CARMO

JAÇANÃ

CEU JAÇANÃ

CEU TREMEMBÉ – Maria Firmina dos Reis

CEU NOVO MUNDO – Leônidas da Silva

SÃO MIGUEL

CEU São Miguel – Luiz Melodia

CEU PARQUE SÃO CARLOS

CEU PARQUE VEREDAS

EMEF ARMANDO CRIDEY RIGHETTI

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE JARDIM JARAGUA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE JARDIM JARAGUA – NAZARÉ

CEU VILA CURUÇA – Irene Ramalho

PENHA

CEU ARTHUR ALVIM -Abadias do Nascimento

CEU – CARRÃO – Carolina maria de Jesus

CEU QUINTA DO SOL

CEU TIQUATIRA

PIRITUBA

CEU JAGUARÉ – Prof. Henrique Gamba

CEU PARQUE ANHANGUERA

CEU PÊRA MARMELO

CEU PERUS

CEU PINHEIRINHO D’ÁGUA – Luis Gama

CEU TAIPAS – Prof. Maria Beatriz Nascimento

CECI JARAGUÁ

CEU VILA ATLÂNTICA

SANTO AMARO

CEU ALVARENGA

CEU CAMINHO DO MAR

EMEF BERNARDO O’HIGGINS

SÃO MATEUS