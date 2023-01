Prefeitura de SP suspende Zona Azul noturno nos calçadões do centro histórico após críticas

Começa nesta quarta-feira, 1º, o teste de vagas noturnas de Zona Azul nos arredores do Theatro Municipal de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. A iniciativa, que inicialmente também valeria para os calçadões do centro histórico, foi alterada. Segundo a Prefeitura de são Paulo, só 77 vagas localizadas em vias de circulação de veículos no entorno do espaço cultural serão ativadas. O período experimental terá duração de 60 dias.

Anteriormente, quando a medida foi divulgada em 19 de janeiro, estavam previstas 275 vagas, 200 delas na Alameda Barão de Itapetininga e nas Conselheiros Crispiniano e Marconi, e outras 75 no entorno. “As vagas localizadas nos calçadões permanecerão inativas”, disse a Prefeitura de São Paulo. O anúncio motivou críticas de parte dos urbanistas, que viram um estímulo indevido ao uso de carros.

Funcionários da prefeitura pintando as vagas de carros no calçadão em frente ao Teatro Municipal, na época do anúncio da iniciativa. Essas vagas fazem parte da zona azul digital noturna. Foto: Felipe Rau/Estadão

As 77 vagas estão localizadas nas ruas Xavier de Toledo, 24 de Maio e no Viaduto do Chá, de acordo com o município. Do total, duas serão destinadas exclusivamente às pessoas com deficiência e quatro para idosos. “Por se tratar de uma Zona Azul especial, um crédito CAD dará direito a 2h de estacionamento e dois créditos a 4h”, disse em nota.

A liberação de vagas noturnas de Zona Azul é uma medida da Secretaria de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e será válida para a programação noturna de peças e espetáculos, entre 19h e 2h, por meio do aplicativo da Estapar. Durante o período de teste de 60 dias, o município vai acompanhar a utilização delas.

