Prefeitura de SP vai comprar umidificadores para escolas em bairros com ar mais seco

A Prefeitura de São Paulo informou nesta quarta-feira, 11, ter criado um comitê de crise intersecretarial e definido uma série de medidas diante da queda da qualidade do ar. Entre as ações, a gestão municipal disse que destinará recursos para compra de umidificadores de ar para as escolas localizadas em bairros com menor índice de umidade do ar.

Serão providenciados aparelhos para as regiões da Freguesia do Ó, Brasilândia, Casa Verde, Cachoeirinha, Vila Medeiros, São Lucas, Sapopemba, São Rafael, M’Boi Mirim e Jardim Ângela.

A cidade vem registrando ao longo da semana baixos níveis de qualidade do ar. Pelo terceiro dia seguido, a capital paulista ficou entre os piores patamares na comparação com as metrópoles do mundo, condição agravada pelo tempo seco, queimadas e poluição estacionada sobre a região.

A cidade vem registrando ao longo da semana baixos níveis de qualidade do ar Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE Com foco nos idosos, disse a gestão municipal, a administração vai liberar também verba extraordinária de R$ 5 milhões para reforçar os equipamentos de atendimento assistencial a esta faixa etária, “além de aumentar os estoques de soro fisiológico nas unidades de Saúde”. A Prefeitura destacou que a capital já conta desde domingo com dez tendas da Operação Altas Temperaturas montadas em pontos estratégicos das cinco regiões da cidade. “Com funcionamento entre 10h e 16h, os cidadãos têm acesso à água, chás, sucos gelados e frutas. Também há espaço para atendimento e orientação aos munícipes quanto aos cuidados necessários com os animais de estimação em dias de calor intenso. (Veja aos endereços das tendas logo abaixo).”

No dia 7 de agosto, foi implementado um plano de contingência para situações de baixa umidade. O documento, acrescenta a gestão municipal, reforça o papel de diferentes organismos do município para atendimento da população no enfrentamento da baixa umidade do ar.

“Além disso, serão intensificadas as recomendações de saúde com protocolos específicos para períodos quentes nos equipamentos públicos, amenizando os impactos causados pela baixa umidade do ar. O comitê será mobilizado sempre que os termômetros atingirem 32º C.”

A Prefeitura disse que vai disparar 6 milhões de mensagens via SMS com alerta sobre os cuidados que a população deve tomar nesse período de baixa unidade do ar.

A administração municipal também afirmou que investe em um sistema de monitoramento 24 horas de parques municipais para evitar incêndios e queimadas.

Orientações em dias secos

Em dias mais secos, é preciso ficar atento, pois além do aumento dos níveis de poluentes dispersos no ar, a baixa umidade pode ter efeitos diretos e indiretos à saúde humana, segundo destacado pela Prefeitura.

Os sintomas mais comuns relacionados à baixa umidade são: ressecamento de mucosas que podem ocasionar complicações alérgicas e respiratórias, aumento de doenças respiratórias pré-existentes, como asma, bronquite, rinite e enfisema, sangramento pelo nariz, espirros, tosse, dificuldade para respirar. Pode ocorrer também o ressecamento da pele, irritação dos olhos, com vermelhidão, ardência, coceira e aumento das conjuntivites alérgicas.

Quando a umidade do ar estiver abaixo de 30%, algumas medidas podem ser adotadas para reduzir os impactos à saúde, reforça a gestão municipal: Evitar exercícios físicos ao ar livre;

Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e/ou recipientes com água;

Permanecer em locais arejados e protegidos do sol;

Hidratar-se com maior frequência;

Usar soro fisiológico nas narinas;

Usar solução lubrificante ocular;

Evitar aglomerações. Endereços das Tendas Região Central - Praça da República e Praça Marechal Deodoro

Região Sul - Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel)

Região Norte - Santana (Praça Heróis da FEB, s/n) e Vila Maria (Praça Novo Mundo)

Região Leste - Guaianases (Praça Presidente Getúlio Vargas, s/n); Itaquera (Rua Dr. Luiz Ayres, s/n, junto ao metrô Itaquera); e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella)

Região Oeste - Lapa (Rua do Curtume, s/n – esquina com Guaicurus)