Presa em megoperação na Cracolândia é suplente de vereadora pelo PT

O Estadão não conseguiu contato com a defesa de Janaína. Em nota, o PT afirma que Janaína, hoje suspeita de ligação com o tráfico de drogas, “nunca teve atividade” no partido e que, depois das eleições municipais de 2020, “nunca mais participou das atividades” da legenda. O partido ainda defendeu as investigações e a punição dos culpados (veja mais abaixo).

Com apenas 238 votos, a então candidata não foi eleita para ocupar uma das cadeiras da Câmara Municipal. Hoje, ela é suplente. À Justiça Eleitoral, ele apresentou um total de despesas de R$ 23 mil ao longo da campanha. Nos atestados de antecedentes criminais que ela entregou também à Justiça Eleitoral, não consta nenhum tipo de condenação até agosto de 2020.