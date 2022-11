Proclamação da República: veja o que abre e o que fecha em SP no feriado de 15 de novembro

Publicidade

Em razão do feriado prolongado da Proclamação da República na terça-feira, 15, alguns serviços de São Paulo, assim como de diversas cidades do País, terão o funcionamento alterado. O rodízio de veículos estará suspenso também na segunda-feira, 14, na véspera do feriado. Serviços de saúde do município terão mudanças no atendimento ao público.

Postos de vacinação

Leia também Calor no litoral de São Paulo deve lotar estradas e praias no feriado da Proclamação da República

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem nos dois dias nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Essas unidades também realizarão a imunização neste sábado, 12.

A imunização contra a covid-19 permanece disponível para crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes e adultos. É importante atualizar o esquema vacinal, conforme quantidade de doses que devem ser aplicadas para cada público.

Já a campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada por tempo indeterminado. Direcionada para crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses de idade, a ação tem como objetivo imunizar todo o público infantil desta faixa etária.

Na campanha de multivacinação, destinada a pessoas até 15 anos, além da vacina contra poliomielite são disponibilizados imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

Veja a seguir como será o funcionamento de outros serviços de saúde do município de SP durante o feriado prolongado:

Continua após a publicidade

Na segunda-feira estarão abertos:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

- AMAs/UBSs Integradas - das 7h às 19h, inclusive para vacinação

- Hospitais Municipais

- Hospitais Dia (HD) 24h

- Prontos-socorros Municipais

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Continua após a publicidade

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

- Hospitais veterinários públicos - das 8h às 17h estarão abertas as unidades sul, norte e leste, para casos de urgência e emergência.

Na terça-feira estarão abertos:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

- AMAs/UBSs Integradas - das 7h às 19h, inclusive para vacinação

- Hospitais Municipais

- Prontos-socorros Municipais

Continua após a publicidade

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

As divisões de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e de Vigilância Epidemiológica (DVE) estarão em regime de plantão em ambos os dias.

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem nos dois dias nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Foto: Alex Silva/Estadão

Atendimento na rede estadual de saúde

Durante o ponto facultativo de segunda-feira e o feriado da Proclamação da República, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte), o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona Leste da capital, e as unidades da Farmácia Dose Certa terão expediente normal na segunda-feira e fecharão na terça.

Continua após a publicidade

Doação de sangue

Os postos de doação da Pró-sangue Clínicas, Osasco, Mandaqui e Stella Maris funcionam normalmente na segunda-feira. No feriado, apenas o posto Clínicas manterá atendimento. Clique aqui para mais informações.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na segunda-feira, em razão do feriado prolongado.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da segunda-feira:

- Rodízio de veículos pesados (caminhões)

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC)

Continua após a publicidade

- Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF)

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.

Já na terça-feira, feriado da Proclamação da República, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na capital paulista.

O rodízio volta na quarta-feira, 16, para placas finais 5 e 6.

Transporte público

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na operação na segunda e na terça, por causa do feriado da Proclamação da República.

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) - Na segunda-feira, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU seguirão a programação horária de sábado; e, no feriado, a programação será a equivalente a um dia de domingo. No sábado, 12, e no domingo, 13, que antecedem o feriado, não haverá mudança na operação, sendo mantida a programação horária praticada nos fins de semana.

Continua após a publicidade

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) - Na segunda-feira, a circulação de trens seguirá a programação de dia útil. No sábado e na terça-feira, os intervalos médios serão iguais aos de um sábado.

No domingo, a Linha 12-Safira terá alterações durante todo o horário de operação (4h à meia-noite), devido a obras que interditarão o trecho entre as estações Brás e Tatuapé.

“A alternativa aos passageiros será a Linha 11-Coral, que terá intervalo médio entre os trens de oito minutos para atender a demanda das duas linhas. Nas outras linhas, os intervalos médios programados serão de 10 minutos com trens reservas de prontidão, caso necessário”, informou a STM.

Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) - No sábado e no domingo, todas as linhas do Metrô irão operar normalmente, nos horários habituais de funcionamento das estações. Na segunda-feira, véspera do feriado, todas as linhas operadas pelo Metrô também terão frota máxima em circulação. Já na terça-feira, a Linha 1-Azul terá frota de um dia útil em operação e as linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão oferta de trens semelhante a um domingo.

ViaQuatro e ViaMobilidade - No feriado, a operação das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante de trens metropolitanos será similar à de um dia de domingo. No fim de semana e na segunda-feira, véspera do feriado, não haverá alterações na oferta de trens.

A Linha 9-Esmeralda, em virtude do GP de Fórmula 1, terá uma operação especial nos três dias do evento - entre esta sexta, 11, e domingo - para facilitar o trajeto das pessoas que vão utilizar o transporte público.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que não haverá atendimento nas agências bancárias na terça-feira.

Na segunda-feira e na quarta-feira, os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais.

“As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil”, informa a instituição.

De acordo com o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria, normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

“Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, orienta Faria.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo estarão fechados entre segunda e terça-feira, devido ao feriado prolongado da Proclamação da República. As unidades reabrem na quarta-feira com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Durante o feriado, todos os 245 serviços digitais do programa permanecem disponíveis no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e WhatsApp - (11) 95220-2974.

Entre as opções, estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e comprovante digital de vacinação contra a covid-19.

Movimentação nas estradas e calor no litoral paulista

Mais de quatro milhões de veículos devem deixar a capital paulista pelas principais rodovias neste feriado prolongado, segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Há expectativa de aumento de tráfego a partir da tarde desta sexta-feira no sentido do litoral e do interior.

Conforme previsão da agência, do total, ao menos 700 mil veículos deixarão a capital com destino às praias da Baixada Santista e do litoral norte, a partir desta sexta.

Depois de um período de baixas temperaturas, a previsão é de calor e sol, embora com nuvens, durante o fim de semana prolongado pelo feriado da Proclamação da República, na terça-feira. Monitoramento da Cetesb, a agência ambiental paulista, mostra que 85% das praias da região estão próprias para banho. E a prefeitura Ubatuba, um dos destinos mais procurados, adiou pela quarta vez a cobrança da taxa de turismo, uma espécie de pedágio urbano na área.