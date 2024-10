Produtor musical é morto a tiros na zona norte de SP

O produtor musical David Santos, de 34 anos, conhecido por trabalhar junto ao cantor de funk e trap Boladin 211, foi morto a tiros nesta quarta-feira, 2, na zona norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o crime aconteceu na Rua Cariacica, no bairro Cachoeirinha.

“Segundo o boletim de ocorrência, duas pessoas, ainda não identificadas, se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos”, diz a pasta da Segurança Pública. O socorro foi acionado e Santos chegou a ser levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Peri, mas não resistiu.

PUBLICIDADE “A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio pelo 72° DP (Vila Penteado), que atua para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos e prender os autores.” As circunstâncias do crime não foram informadas. Nas redes sociais, o cantor Boladin 211, dono de hits como “Sorriso no Rosto”, “Só Menina Linda” e “O Terror Vai Tá de Volta” lamentou a morte do produtor. “Cuida de mim aí de cima, dindão. Te amo para sempre. Gratidão por tudo o que fez por mim”, escreveu o funkeiro.

Cantor e funk e trap Boladin 211 lamenta morte do produtor musical David Santos. Foto: Reprodução/Instagram: @david_santos_h

A reportagem entrou em contato com a produtora audiovisual em que Santos trabalhava, KAVE Audiovisual, para saber mais detalhes sobre o ocorrido, mas não recebeu retorno até a publicação.

Como mostrou o Estadão, os homicídios tiveram aumento na cidade de São Paulo em agosto deste ano. Foram 48 ocorrências no oitavo mês do ano, ante 30 no mesmo recorte do ano passado, alta de 60%.