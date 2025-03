Professor do colégio Dante Alighieri é baleado e morto durante assalto em SP

A Polícia Militar encontrou Eduardo inconsciente no local do roubo. O socorro foi acionado, mas ele não resistiu. A ocorrência foi registrada como latrocínio no 1° Distrito Policial de Mauá.

A moto roubada foi encontrada queimada, no Jardim Alzira Franco, em Santo André. A SSP-SP informou que pediu perícia do local do crime e da motocicleta.