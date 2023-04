Professora de Campinas morre após acidente em tobogã do Ski Park, em São Roque

A professora Luciana Cerri, de 41 anos, morreu por volta do meio-dia do sábado, 8, após sofrer um acidente no Ski Park, em São Roque, interior do Estado. Ela e o filho de 7 anos foram arremessados para fora de um tobogã e bateram em uma grade de contenção. A criança foi encaminhada à Santa Casa do município, a 51 quilômetros da capital paulista, mas a mãe não resistiu ao impacto da queda. Não há informações sobre o estado de saúde do menino.

Luciana levava o filho entre as pernas quando ambos desceram o tobogã amarelo do Ski Park. “Ele é conhecido por ‘pegar mais velocidade’ na descida”, contou ao Estadão a treinadora comportamental Janini Janeri, de 42 anos, que estava no local na hora do acidente.

Janini chegou por volta das 10h do sábado no Ski Park. Enquanto o marido aguardava na fila atrás de Luciana para descer o tobogã, a treinadora desceu de teleférico com os dois filhos. Ao desembarcar, eles viram quando a professora foi arremessada com o filho ainda no colo.

“Quando ela passou por uma lombadinha, voou. Em vez de continuar na pista, ela jogou o corpo para o lado e bateu de frente na grade”, lembra Janini. “Deu alguns segundos de silêncio e aí vimos que ninguém levantava. A mãe já ficou desacordada na hora.”

Ela e outros clientes do Ski Park chamaram uma ambulância e começaram a se aproximar do lugar em que Luciana caiu, quando viram o filho da professora acordado e andando na direção deles. “Ele estava todo desfigurado, com muito sangue na cabeça”, diz.

A Polícia Civil de São Roque interditou o tobogã ainda no sábado. O caso é investigado como “morte suspeita e lesão corporal”.

Nas redes sociais, o perfil do Ski Park publicou uma mensagem na qual diz que “estará fechado neste final de semana por luto”. O Estadão não conseguiu contato com o parque neste domingo.

Homenagem a Luciana Cerri publicada nas redes sociais do Colégio Photon, em Campinas Foto: Reprodução Instagram / Colégio Photon

Em seu site, o Ski Park descreve que o tobogã tem opções de pistas individuais de 350m de extensão, com ou sem obstáculos. A idade mínima para participar da atração é de 4 anos, desde que a criança esteja acompanhada pelo responsável.

Luciana dava aulas no Colégio Photon, em Campinas. A escola publicou uma homenagem à Tia Lu, “como era conhecida carinhosamente pelos alunos, família e colegas de trabalho”. “Uma professora, um ser humano incrível, fenomenal!”, diz o texto.

O tobogã do Ski Park, em São Roque. Foto: Reprodução Facebook / Ski Park

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, equipes das Polícias Civil e Técnico-científica foram até o local para realizar “os exames de praxe”.