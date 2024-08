Projeto vencedor da nova sede do governo de SP é revelado; veja como será

O projeto da Opera Quatro, do arquiteto Pablo Chakur, prevê construções com diferentes alturas, articuladas por passarelas. Para o térreo estão previstas lojas e pátios, que na avaliação do júri do IAB-SP “é convidativo e favorece o ingresso e acolhimento dos pedestres”. O estacionamento será num único subsolo, com a aposta no uso de transporte público.

“Estamos muito felizes pelo resultado do concurso e acreditamos que este seja o primeiro passo para a transformação do bairro dos Campos Elíseos e do centro de São Paulo”, disse Chakur, ao Estadão. “Nosso projeto busca, além de abrigar a sede do governo do Estado de São Paulo, deixar um legado para a cidade. Daqui a 50 anos, este complexo corporativo poderá ou não continuar sendo sede do governo, mas se ele impulsionou a revitalização daquela região, terá cumprido o seu propósito.”