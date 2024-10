Protesto contra falta de energia interdita vias em São Paulo; serviço de ônibus é afetado

Em protesto contra a falta de energia que já dura quase três dias em parte da Grande São Paulo, moradores bloquearam vias públicas da capital e de São Bernardo, na manhã desta segunda-feira, 14. Na capital, o bloqueio de uma das faixas da Estrada do Campo Limpo, na zona sul, causou atraso em ao menos 18 linhas de ônibus. No município vizinho, os moradores bloquearam as duas pistas da rodovia Caminhos do Mar, antiga Estrada Velha de Santos.

PUBLICIDADE São Paulo e outras cidades da região metropolitana enfrentam problemas com a falta de energia desde sexta-feira, 11, quando um temporal com fortes rajadas de vento atingiu a região. No início da manhã desta segunda, segundo a Enel, 530 mil imóveis continuavam sem o fornecimento de energia elétrica. Só na capital eram cerca de 350 mil e os outros, em São Bernardo do Campo, Taboão da Serra e Cotia. Não há prazo para o restabelecimento total do serviço. O Ministério de Minas e Energia deu prazo de três dias, contados a partir desta segunda, para que a Enel resolva os problemas de maior volume relacionados ao apagão em São Paulo.

Na zona sul da capital, a manifestação dos moradores era realizada perto do número 4.200 da Estrada do Campo Limpo. Moradores reclamavam da demora no restabelecimento e dos prejuízos decorrentes da falta de energia.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade (SPTrans) informou que o bloqueio à circulação dos ônibus no Campo Limpo durou 10 minutos. Com apoio da Polícia Militar, houve negociação e foi liberada uma faixa em cada sentido para a passagem dos coletivos, não tendo sido necessária a mudança de trajeto.

Em São Bernardo, um grupo de moradores se colocou sobre a pista e usou obstáculos para obstruir a antiga Estrada Velha de Santos nos dois sentidos, na altura do Bairro Capelinha. Além dos carros e caminhões, linhas intermunicipais e de ônibus que operam no município foram afetadas. A manifestação prejudicou os motoristas que usavam a estrada para acessar a Via Anchieta.

Conforme a Polícia Militar de São Paulo, os moradores concordaram em manter a manifestação na margem da rodovia e a passagem dos veículos foi liberada.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) disse que a Rodovia Caminhos do Mar (SP 148), após ser interditada por manifestantes, foi totalmente liberada às 11h40 desta segunda. Segundo o departamento, houve interdição no km 032, nos dois sentidos, em São Bernardo do Campo, devido à manifestação popular.

Moradores fecharam a Estrada de Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, em protesto contra a falta de energia. Foto: JacksonLucassp/X/Reprodução

No fim da tarde deste domingo, 13, um protesto de moradores já havia bloqueado a pista sentido leste/norte do Rodoanel Mário Covas, no bairro Santa Tereza, em São Bernardo. O local foi liberado após negociações com a Polícia Militar.

Sobre as manifestações, a reportagem entrou em contato com a Enel e aguarda retorno. Em seu site, a empresa informa que até a manhã desta segunda, 1,5 milhão de clientes que ingressaram com chamados nos últimos dias tiveram o serviço normalizado. Disse ainda que suas equipes de campo foram reforçadas com pessoal do Rio de Janeiro, Ceará e outras distribuidoras.