Protesto fecha pistas da Dutra em Guarulhos e causa lentidão

Manifestantes bloquearam a pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, no km 216, e a via local, que dá acesso à Avenida Santos Dumont, com fogo em pneus na tarde desta segunda-feira, 12. De acordo com a concessionária CCR Rio-SP, responsável pelo rodovia, a retenção de veículos na via marginal chega a 3 quilômetros no sentido São Paulo e começa no km 213.

A Polícia Rodoviária Federal de São Paulo (PRF-SP), o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de São Paulo foram acionadas e já se encontram no local. A pista expressa está desbloqueada sendo possível transitar por ela, porém com tráfego intenso.

A Via Dutra liga São Paulo ao Rio e conta com tráfego intenso de veículos Foto: Tiago Queiroz/Estadão

De acordo com a PRF-SP, que se encontra no local negociando liberação da pista, a manifestação parte dos moradores da comunidade da Água Chata de Guarulhos.