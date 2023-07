Quadrilha ataca agências bancárias no interior de SP

A polícia investiga a ação de uma quadrilha armada que explodiu duas agências bancárias na cidade de Santa Branca, 78 quilômetros da capital paulista, na madrugada deste sábado, 1º.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo de 15 criminosos usou explosivos para invadir agências dos bancos Santander e Banco do Brasil na cidade por volta das 4h da manhã. Uma delas ficava na frente da delegacia da cidade, que estava fechada no momento do ataque.

Equipes que responderam a ocorrência chegaram a trocar tiros com o bando. Casas da vizinhança e viaturas policiais foram atingidas pelos disparos, mas ninguém ficou ferido no embate, que durou cerca de 40 minutos.

Duas agências bancárias de Banta Branca, no interior de SP, foram atacadas por uma quadrilha na madrugada de sábado. Foto: Street View

Os criminosos conseguiram fugir e bloquearam as saídas da cidade para atrasar as diligências policiais. O caso foi registrado na Polícia Civil, e o Instituto de Criminalística mobilizado para as investigações. O caso foi registrado como roubo a estabelecimento bancário e tentativa de homicídio no plantão da Delegacia Seccional de Jacareí. Equipes da Policia Militar da capital, Guarulhos, Mogi das Cruzes, do ABC paulista e do Vale do Paraíba serão deslocadas para o caso.