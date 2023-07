Quadrilha sequestra motorista de aplicativo e família com criança na zona oeste de SP

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por sequestrar e extorquir um motorista de aplicativo e uma família na zona oeste de São Paulo na noite deste domingo, 23. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), mais três pessoas participaram do crime. Elas estão sendo identificadas e localizadas pela polícia. Nenhuma das vítimas teve ferimentos, mas o motorista teria sido agredido.

Em nota, a SSP disse que policiais militares faziam patrulhamento na região quando suspeitaram de um veículo Audi Q3 que estava estacionado com três pessoas dentro: uma mulher de 36 anos, o suspeito do crime e uma criança em seu colo.

Quando os policiais abordaram o veículo, a mulher informou que era vítima de um sequestro e que seu marido, de 39 anos, estava preso no porta-malas do carro. De acordo com a polícia, a família estava saindo de casa quando foi fechada por um veículo Ford Ka com quatro indivíduos. Os indivíduos desembarcaram e então renderam a família, que foi ameaçada para fornecer senhas bancárias.

Na própria abordagem policial, o suspeito confessou a participação no crime e disse que outro homem, de 65 anos, motorista de aplicativo, estava preso no porta-malas do Ford Ka que foi utilizado para render a família. O motorista também foi obrigado a fornecer senhas bancárias para a quadrilha.

“As vítimas não apresentavam ferimentos. O caso foi registrado pelo 89º DP, que formalizou o flagrante. As diligências prosseguem pelo 75° DP para esclarecer os fatos, identificar e localizar os outros envolvidos”, finaliza a SSP.

Um Audi Q3 e um Ford Ka foram roubados pela quadrilha na noite deste domingo, 23, na zona oeste da capital. Foto: Reprodução/ TV Globo

“Fizemos a corrida normal. Quando chegamos no destino, que ele ia fazer o pagamento, três rapazes já entraram no carro e me jogaram para o banco de trás. Me puxaram para o banco de trás, né, e aí começou o terrorismo”, disse o motorista sequestrado ao portal de notícias G1. Segundo ele, que não se identificou, ele foi agredido durante duas horas pelo grupo.

Em seguida, o motorista foi preso no porta-malas e a quadrilha seguiu rumo às próximas vítimas, que foram abordadas na rodovia Raposo Tavares, ainda segundo o portal de notícias.