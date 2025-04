Quais são os planos do Insper para área vizinha ao câmpus na Vila Olímpia

Em meio à expansão das atividades e dos espaços físicos, o Insper tem repensado a relação com a vizinhança, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. A ideia é perceber o bairro como se fosse um “câmpus urbano”, com atividades e mudanças voltadas a promover o convívio com o ambiente público para todos, não apenas alunos e funcionários.

Um dos primeiros passos é criar espaços de permanência e lazer em seu entorno, com alargamento de calçadas, instalação de bancos e ampliação da vegetação, dentre outras intervenções. As mudanças iniciais serão concentradas principalmente na Rua Uberabinha, que passará a ser “rua compartilhada”, com menos área para a circulação de carros e nova configuração (quase de “minipraça” ou “bulevar”).

Imagens veiculadas pela Prefeitura mostram como seria intervenção na Rua Uberabinha Foto: Smul/Reprodução

PUBLICIDADE Por envolver uma área pública, a proposta passou por alterações durante tramitação na Prefeitura, desde novembro de 2023. A transformação deve ser feita por meio de acordo de cooperação, no qual o Insper se responsabilizaria pelos custos e a realização da obra, assim como pela manutenção por 10 anos. O edital de chamamento público foi publicado pela Prefeitura na quinta-feira, 10. É aberto a outras organizações, embora seja improvável a manifestação de interesse por outra instituição.

Publicidade

“Hoje, todas as escolas, universidades, estão fechadas (para seu entorno). E isso é dramático. Os jovens estão sendo preparados sem vivência de cidade”, diz Tomas Alvim, coordenador geral do Laboratório Arq.Futuro de Cidades, do Insper. “É preciso repensar a cidade a partir do território do entorno das escolas.”

Ele considera a proposta para Uberabinha “desafiadora”, mas importante por romper o padrão de instituições isoladas de suas vizinhanças (e vizinhos) por muros e dentro de prédios. Diz ainda que seria mais fácil incrementar apenas as áreas de convívio dentro do prédio, mas essa seria uma visão ultrapassada de relação com a cidade.

Uma das inspirações é o Instituto Tecnológico de Monterrey, na Cidade do México, que se abriu em parte para a vizinhança após problemas de segurança, dentro da perspectiva do “urbanismo social”.

Maioria das intervenções previstas são na Rua Uberabinha, onde a maioria dos imóveis é do Insper Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O que os vizinhos têm achado do projeto?

O projeto não foi bem recebido por toda a vizinhança. Na audiência pública, em agosto, parte dos moradores demonstrou preocupação com barulho e a eventual atração de pessoas em situação de rua, por exemplo.

Publicidade

“Qual a garantia de que rua não vai virar um depósito de tudo aquilo que não precisa para o bairro?”, questionou um representante da Associação Amigos da Vila Olímpica (AAVO) durante a audiência pública. Já alguns participantes afirmaram que aquele entorno e mais partes do bairro precisam de requalificação.

Tomas Alvim tem destacado que não há porque temer problemas na manutenção do espaço, até porque o Insper vai continuar na Vila Olímpia. “Está se propondo a assumir esse desafio. É um território que pode ser exemplo, referência, para outros”, completa.

Segundo ele, será criada uma comissão para ouvir sugestões e discutir propostas com a vizinhança (moradores, setor corporativo, comércios etc). Atividades socioculturais e afins também são previstas.

O que Insper espera da mudança?

Com base na experiência da capital do México e de outras cidades latino-americanas (como Medellín, na Colômbia), o Insper se inspira no “urbanismo social” e espera que as mudanças no entorno possam melhorar a segurança e a qualidade de vida de quem vive e circula por ali.

Publicidade

“A verticalização abrupta não trouxe lógica de produção de espaço urbano pensando cidades e ruas como espaços de convivência”, avalia Alvim. Essa mudança criaria, portanto, uma nova centralidade no bairro, atraindo público além dos frequentadores atuais.

A ideia é se voltar mais para circulação de pessoas — em contraponto ao planejamento urbano tradicional, que prioriza os automóveis. “O volume de carros em São Paulo está ficando inviável. As cidades mais contemporâneas estão revendo o modelo rodoviarista. É um caminho inevitável”, continua o coordenador do Arq.Futuro.

Imagens da Prefeitura mostram que fluxo de carros seguirá na Rua Uberabinha Foto: Smul/Reprodução

Como é a Rua Uberabinha hoje? E o que mudaria?

A Uberabinha tem cerca de 95 metros de extensão, entre a Rua Quatá e a Avenida Hélio Pellegrino. Funciona em sentido único, com duas faixas de circulação e permissão para estacionamento de carros em um lado da via (embora, na prática, motoristas deixem veículos nos dois lados).

A maior parte da rua é cercada de prédios do Insper. A exceção é o CDC (“Clube de Comunidade”) Vila Olímpia, da Prefeitura, na esquina com a Hélio Pellegrino.

Publicidade

Com o projeto, as calçadas devem ser alargadas, tirando vagas onde carros hoje são estacionados e uma das faixas de tráfego de automóveis. Já a faixa de rolamento que continuará será elevada (com a eliminação de guias e sarjetas), para ter a mesma altura do passeio — como ocorre na Rua Avanhandava, no centro.

Essas mudanças são chamadas de “traffic calming”, por desestimular e desacelerar o fluxo de automóveis. Assim, priorizam o trânsito de pedestres e aumentam a acessibilidade.

Proposta é de calçadas alargadas e disponibilização de mobiliário para lazer e permanência das pessoas Foto: Smul/Reprodução

Dentre as intervenções previstas, estão:

alargamento de calçadas;

elevação das faixas de pedestres e do viário da Uberabinha;

implantação de novo sistema de microdrenagem e de “jardins de chuva”;

mudança na iluminação, para que esteja mais próxima da altura dos pedestres;

transformação da Uberabinha em “via compartilhada” (com restrição de carros a uma faixa de rolamento);

instalação de novo mobiliário urbano;

ampliação de áreas verdes.

Publicidade

Também são previstas atividades socioculturais gratuitas e abertas ao público em geral. Já o enterramento das redes de energia e telecomunicações é recomendado, não obrigatório.

Durante a tramitação da proposta na Prefeitura, decidiu-se que algumas intervenções também deverão ser feitas no cruzamento da Quatá com a Rua Baluarte, assim como o trecho da Baluarte em frente à Escola Waldorf. As mudanças nesses locais seriam, dentre outras:

implementação de travessias elevadas;

novo sistema de microdrenagem;

instalação de balizadores e novas placas de trânsito;

conservação e ampliação das áreas verdes.

Maioria das intervenções previstas seria nas proximidades da Rua Uberabinha com a Rua Quatá Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O acordo de cooperação é de 10 anos, além da duração da obra (de 180 a 300 dias). Há outras parcerias semelhantes na cidade, como o Bulevar do Rádio — mantido pelo Sesc e o Itaú Cultural no entorno da Avenida Paulista — e as obras na Rua São Carlos do Pinhal e adjacências, no entorno da Cidade Matarazzo.

Publicidade

Outra manifestação de interesse semelhante foi apresentada pelo Santuário São Judas Tadeu à Prefeitura, voltada à Alameda dos Guaiós, no distrito Saúde. O acordo não atraiu propostas, contudo. A Subprefeitura Vila Mariana decidiu, então, realizar a obra, que custará R$ 4 milhões.

Qual é a relação da obra com a expansão do Insper?

A instituição pretende consolidar a atuação na Vila Olímpia, assim como tem destacado a presença de instalações da Anhembi Morumbi e de escolas na vizinhança, como um “polo educacional”. Com a inauguração de um novo prédio no ano passado, o Insper chegou a três naquele entorno e pretende construir um quarto.

Ao longo da tramitação na Prefeitura, optou-se por ampliar a proposta para toda a Uberabinha, não só o trecho em frente aos prédios da instituição (de 70 metros de extensão). Além disso, foram incluídas as intervenções no entorno da Baluarte.

O instituto defende a iniciativa como forma de “placemaking”, de criar espaços públicos voltados a melhorar o convívio das pessoas com a cidade. O termo também havia sido usado pela instituição ao participar da elaboração do projeto para novos usos do vão livre do Masp — que passou a ser de responsabilidade do museu, como contou o Estadão.

Publicidade

Entorno tem movimentação de alunos do Insper e da Anhembi Morumbi Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O que diz a Prefeitura?

A proposta foi analisada por diferentes secretarias e órgãos municipais. As manifestações foram favoráveis, com alguns apontamentos.

“Além da circulação de estudantes pela concentração de instituições de ensino no local, há movimentação de pedestres devido às atividades comerciais e aos serviços do entorno. O deslocamento das pessoas também ocorre pelo leito viário, devido ao grande fluxo de pedestres, superior à capacidade atual das calçadas, concentrado principalmente nos horários de entrada e saída das instituições”, avaliou relatório municipal.

Já a CET analisou que, “do ponto de vista do planejamento viário, não existem impedimentos para a transformação do trecho proposto”. Também recomendou avaliação sobre eventuais impactos da extinção de vagas de estacionamento na via para os estabelecimentos do entorno.