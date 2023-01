Frio no verão? Veja quando deve voltar a fazer calor em SP

O verão teve início em 21 de dezembro, mas, nesta semana primeira semana de janeiro, o Estado de São Paulo registrou temperaturas mais baixas para a época do ano, assim como dias chuvosos e nublados. A expectativa é de uma leve melhora das condições climáticas a partir de segunda-feira, 9.

Na última quinta-feira, 5, a temperatura máxima na cidade de São Paulo foi de apenas 18,5°C – a média para o mês de janeiro é de 28,6°C. Ou seja, a máxima ficou 10,1°C abaixo do esperado para a época, de acordo com a Climatempo.

Embora a máxima prevista para esta sexta-feira, 6, seja de 22ºC, o dia permanece nublado e bastante chuvoso. “Será mais um dia marcado por muitas nuvens e chuviscos no decorrer do dia, embora não estejam previstos temporais para a capital e região metropolitana de São Paulo”, acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo.

A expectativa também será de chuva ao longo do sábado, 7, com tempo bastante fechado. De acordo com o CGE, no decorrer do dia, haverá curtos períodos de sol, o que inibe a livre elevação da temperatura.

No domingo, 8, o céu permanece nublado, com possibilidade de garoa de dia e à noite. Entretanto, ainda pela manhã o sol aparece entre muitas nuvens e permite ligeira elevação das temperaturas no período da tarde.

A partir de segunda-feira, a temperatura sobe um pouco mais e há previsão de sol entre nuvens, mas não estão descartadas pancadas de chuva à tarde e à noite. De acordo com a Climatempo, a tendência para os próximos dias é de que as temperaturas continuem apresentando valores não muito comuns para um mês de janeiro.

“À princípio, o calor deve dar o ar da graça, com um pouco mais de intensidade, na segunda quinzena do mês, porém ainda não de forma prolongada”, projeta a empresa de meteorologia.

Em fevereiro, há maior expectativa de que as temperaturas elevadas persistam por mais tempo, possibilitando um período de calor mais duradouro ao longo do mês.

Variação climática para São Paulo nos próximos dias:

Sexta-feira: entre 15ºC e 22ºC

Sábado: entre 15ºC e 22ºC

Domingo: entre 15ºC e 24ºC

Segunda-feira: entre 16ºC e 25ºC

Terça-feira: entre 17ºC e 27ºC

Quarta-feira: entre 18ºC e 27ºC

Quinta-feira: entre 19ºC e 28ºC

Previsão do tempo em outras regiões do Brasil

De acordo com a Climatempo, a primeira Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deste ano atinge principalmente áreas centrais do Brasil. A previsão é de chuva volumosa no Centro-Oeste, Sudeste, no Norte e também nos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia neste fim de semana.

Até segunda-feira, são esperados entre 100mm e 200mm de chuva entre Minas, Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, em Goiás, no sul do Amazonas e do Pará, segundo as simulações numéricas de previsão do tempo. “Há um amplo potencial para alagamentos, deslizamentos de terra e de encostas e inundações no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil”, alerta a Climatempo.

