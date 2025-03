Quando volta o rodízio em São Paulo? Confira cronograma

A medida foi publicada na edição do Diário Oficial do dia 17 de fevereiro em portaria da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA).

No rodízio, os veículos ficam impedidos de circular em determinadas regiões da cidade entre 7h e 10h, no período da manhã, e das 17h às 20h, no fim do dia. A restrição é definida a partir do número da placa do veículo: