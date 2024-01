Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos na Grande SP

Um avião de pequeno porte caiu e causou a morte de duas pessoas na manhã desta quinta-feira, 25, em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o impacto da aeronave com o solo aconteceu por volta das 10 horas, em uma área de mata, no Bairro Pedreira, na divisa com o município de Ribeirão Pires. O Corpo de Bombeiros confirmou duas vítimas fatais, identificadas pela Polícia Civil de Rio Grande da Serra como sendo o piloto Benedito Aparecido da Silva, de 59 anos, e o passageiro Ricardo Falarini, de 60 anos.

Segundo os bombeiros, o avião havia decolado do Campo de Marte, na capital paulista, às 9h45, e o plano de voo apontava como destino a cidade de Presidente Venceslau, no oeste paulista. A aeronave acabou se desviando da rota, por motivos a serem apurados. Conforme os bombeiros, moradores relataram que o tempo estava ruim e a visibilidade era baixa no momento da queda, devido à chuva.

PUBLICIDADE Além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram até o local, considerado de difícil acesso. De acordo com a PM, a aeronave caiu em uma região de mata fechada entre Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a uma distância de 10 minutos a pé do local onde as viaturas conseguem chegar. A pessoa responsável pela abertura do chamado informou às autoridades que ouviu um “barulho forte” em uma área de vegetação natural, seguido de uma fumaça, conforme a Polícia Militar em nota. Agentes da PM e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local do acidente guiados pela testemunha. A ação também contou com o apoio do Helicóptero Águia 12, do Comando de Aviação da PM.

“As equipes do Corpo de Bombeiros acessaram o local por terra e constataram duas vítimas fatais. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado e as equipes policiais seguem preservando o local”, informou a Polícia Militar no comunicado.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Ribeirão Pires, Sandro Torres, houve a confirmação da morte de duas pessoas. Em nota, a prefeitura disse que enviou equipes para o local do acidente. Já a prefeitura de Rio Grande da Serra lamentou o acidente e disse que também acionou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para dar atendimento à ocorrência.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou em nota que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), localizado em São Paulo, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados nesta quinta-feira para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-DKA, em Ribeirão Pires.

Segundo a nota, a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência.

Conforme a Anac, o avião acidentado é um Piper Aircraft fabricado em 1970 com capacidade para seis pessoas. A aeronave, que não era autorizada para realizar táxi aéreo, estava com a documentação em dia.