Quem é o ladrão do PCC por trás de mega-assaltos que foi morto pela polícia

Um homem suspeito de participar de grandes assaltos a bancos foi morto em confronto com a Polícia Militar, na noite desta terça-feira, 11, em Campinas, interior de São Paulo. André Ferreira Borges, o ‘Pane’, de 45 anos, é suspeito de participação do mega-assalto de Araçatuba, em 2021, e outros assaltos com táticas conhecidas como ‘novo cangaço’. Com ele, foram apreendidos uma submetralhadora, carregadores de fuzil e R$ 500 mil, a maioria em notas de dólar.

As armas e o dinheiro seriam usados em uma nova ação que estava sendo planejada. A polícia diz que ‘Pane’ era da cúpula “restrita tática” da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). A reportagem tenta contato com a defesa de Borges.

André Ferreira Borges, conhecido como Pane, foi morto nesta terça-feira Foto: Divulgação/Polícia Civil

Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os PMs realizavam patrulhamento próximo à rodovia D. Pedro I, em Campinas, quando receberam a informação de que uma pessoa, em um veículo, estaria transportando uma arma de grosso calibre. Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo suspeito na Avenida Comendador Aladino Selmi, na zona norte da cidade. Ao ser abordado, o homem teria atirado contra os agentes, que reagiram e balearam o suspeito. O óbito foi constatado no local. No carro, além dos dólares e da submetralhadora, foram encontradas uma pistola calibre 380, 14 projéteis e uma luneta.

As armas e o dinheiro apreendidos seriam usados em uma nova ação de 'novo cangaço' que estava sendo planejada Foto: Reprodução/Polícia Militar

Havia munições de calibre ponto 50, capazes de derrubar aeronaves, três cartuchos e seis carregadores. O local passou por perícia. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas.

Em sua conta no X (antigo Twitter), o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse que ‘Pane’ era uma liderança do PCC, especializada em domínio de cidades e envolvido nos roubos de Araçatuba e Uberaba. “Ele foi alvejado ao entrar em confronto com policiais. Com ele foram encontrados 83 mil dólares, 21 mil reais, uma submetralhadora e munições”, diz.

Ainda segundo Derrite, ‘Pane’ era considerado especialista em crimes de domínio de cidades, tática conhecida como “novo cangaço”, e integrava a denominada “restrita tática” do PCC. “Apesar dos crimes graves nos quais já se envolveu, foi posto em liberdade e teria se mudado para Orlando (EUA), antes de estar no Brasil para esse planejamento de uma nova ação criminosa”, afirma o secretário na publicação.

Segundo a PM, ‘Pane’ era conhecido por sua ligação com o PCC e pela participação em ataques violentos contra agências bancárias nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. O modo de ação do “novo cangaço” é caracterizado por incêndios a veículos, disparos contra unidades policiais e o largo emprego de explosivos.

Três agências bancárias foram atacadas em 2022 no centro de Araçatuba, no interior de São Paulo; suspeitos fizeram pedestres e motoristas de reféns. Pelo menos três pessoas morreram Foto: Reprodução/Twitter

Ele estaria envolvido no mega-assalto de Araçatuba, interior de São Paulo, quando uma quadrilha com armas de guerra ocupou o centro, espalhou explosivos e atacou três agências bancárias. O ataque resultou em três mortes – dois moradores e um integrante da quadrilha - e cinco feridos, e deixou um rastro de destruição. Os bandidos conseguiram acessar o cofre de uma das agências.

‘Pane’ era investigado também pela possível participação em um ataque simultâneo a duas agências bancárias em Passos, interior de Minas Gerais, em 2018.

Ainda em Minas, no ano seguinte, ele teria participado do mega-assalto a uma agência bancária em Uberaba. Houve confronto com a polícia e uma jovem de 21 anos que estava em um carro foi atingida na cabeça e morreu. Nesse ataque, foram levados R$ 40 milhões, como foi divulgado pela polícia na época.

Como lembrou o secretário, em 2019, Borges chegou a ser preso por suposto envolvimento no assalto de Uberaba. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça da cidade no Triângulo Mineiro. Após quatro anos preso, ele obteve alvará de soltura. Desde o ano passado, ‘Pane’ respondia ao processo em liberdade.