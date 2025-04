Raposo Tavares e Castello: quando vão começar as grandes obras após a concessão?

As obras de maior impacto da concessão Nova Raposo só vão acontecer a partir de 2028, segundo a concessionária Ecovias Raposo Castello. As obras incluem 34 quilômetros de novas estruturas na rodovia Raposo Tavares, incluindo novas faixas nas pistas atuais. Haverá a construção de um túnel e de novas pontes sobre o Rio Pinheiros. A Ecovias assumiu no dia 30 de março a concessão, que tem prazo de 30 anos.

O Movimento Nova Raposo, Não!, integrado por associações de moradores e ambientalistas, mantém a mobilização para pedir mudanças que reduzam o impacto das obras. Dois seminários já estão marcados para os dias 9 e 22 deste mês, na Assembleia Legislativa, em São Paulo. O objetivo é discutir questões ambientais, como a supressão da arborização urbana, e o maior adensamento urbano a ser estimulado pelo projeto.

Trecho da Rodovia Raposo Tavares altura do Km 33 na cidade de Cotia. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Conforme a Ecovias Raposo Castello, as obras de ampliação ocorrem entre o terceiro e o oito ano da concessão, e abrangem:

44 km de faixas adicionais na rodovia Castello Branco ;

; duplicação de 22 km de estradas, incluindo trechos da SP-029 (Estrada da Roselândia) e na ligação entre Cotia e Embu das Artes ;

; 43 km de vias marginais, principalmente na Raposo Tavares.

Como o foco inicial será a conservação e manutenção das rodovias, não haverá, por ora, a instalação de canteiros de obras. Já as intervenções que acontecem nas pistas marginais da Castello Branco, bem como a remodelação dos trevos de Alphaville e Barueri, vão continuar sob responsabilidade e execução da concessionária antiga, a CCR ViaOeste.

Capital e outras nove cidades

O trecho da nova concessão atravessa 10 municípios do estado de São Paulo, incluindo a capital. Os demais são Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Na Raposo Tavares, a concessão abrange o trecho urbano da rodovia em São Paulo, a partir do km 10,9, na região do Butantã, até o km 34, em Cotia, cortando a região da Granja Viana. O trecho foi administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sem a cobrança de pedágio.

Na Castello, a Ecovias assume o trecho entre o Cebolão (km 13,2) e Araçariguama (km 54,1). Na rodovia Cel PM Nelson Tranchesi (SP-029), o trecho concedido vai do km 34,5, em Jandira, ao km 43,7, em Cotia.

O contrato prevê investimentos de R$ 8 bilhões em obras e serviços e R$ 3 bilhões na operação do sistema. A partir do terceiro ano, a concessionária converterá as praças de pedágio existentes em pórticos de cobrança automática (free flow). Na fase inicial, as ações têm como foco a segurança, qualidade do atendimento e melhoria das condições de trafegabilidade dos trechos.

Pedágios sem cabine

A concessionária vai instalar e operar 13 pedágios com tecnologia free flow (fluxo livre, sem cabines e cancelas), de cobrança automática. Destes, cinco serão no trecho entre São Paulo e Cotia, sendo o primeiro no km 11,81, na região do Butantã, e o último no km 29, em Cotia.

Outros seis vão funcionar no trecho sob concessão da Ecovias na Castello e dois serão na SP-029. Os dois primeiros pórticos vão funcionar a partir de abril de 2027 no km 29 da Castello - o P06 – e no km 34,6 da Estrada da Roselândia - o P12. Ao mesmo tempo serão desativadas as praças existentes no trecho sob concessão da Ecovias na Castello. Outros cinco pedágios operam até 2030 e os demais nos anos seguintes.

Impacto ambiental

Coordenador do Nova Raposo, Não!, Ernesto Maeda diz que o projeto não foi precedido de discussões sobre os impactos. Além da supressão de áreas verdes, há risco para os mananciais existentes no trecho a ser duplicado da Estrada da Embu das Artes, que formam reservatórios usados para abastecimento.

Ele aponta que a concessão foca no transporte individual e não leva em conta o maior adensamento a ser incentivado pela Nova Raposo. “Só um empreendimento chamado Reserva Raposo, próximo à Granja Viana, terá 100 torres de 20 andares, onde se fala em um acréscimo populacional de 80 mil pessoas”, diz.

Segundo Maeda, como os projetos executivos das obras ainda serão elaborados para posterior aprovação ambiental, podem ser feitas mudanças que atendam melhor a população diretamente envolvida.

A prefeitura de Cotia informou que deve se reunir nas próximas semanas com a concessionária Ecovias Raposo Castello para tratar sobre o projeto no trecho que corta o município. Como os apontamentos para o projeto foram feitos pela gestão anterior, a nova administração do município quer discutir alguns aspectos do projeto. O objetivo, segundo a prefeitura, é que o impacto no sistema viário do município seja o menor possível durante as obras.

Sobre a mobilização do movimento e os impactos ambientais, a Ecovias Raposo Castello diz que todos os projetos de ampliação serão concebidos “em conformidade com a legislação vigente e com as melhores práticas de engenharia e sustentabilidade, atendendo integralmente às condicionantes do processo de licenciamento ambiental”. Cada etapa será precedida de estudos técnicos específicos.