Repórter fotográfico do ‘Estadão’ ganha Prêmio CNT de Jornalismo com imagem de greve do Metrô de SP

O repórter fotográfico do Estadão Werther Santana conquistou o Prêmio CNT de Jornalismo deste ano na categoria Fotojornalismo, com a foto “Greve no metrô prejudica 2,8 milhões”.

Foto vencedora do Prêmio CNT de Jornalismo na categoria Fotojornalismo: passageiros na estação da Luz em dia de greve no metrô Foto: Werther Santana/Estadão

A imagem, feita na manhã de 23 de março, mostra uma fila de pessoas na estação da Luz, na região central da capital. Elas haviam desembarcado dos trens da CPTM e, por causa da greve, não puderam fazer a integração com o metrô. Por isso, estavam aglomeradas tentando sair da estação para buscar outros meios de transporte.

“É uma alegria muito grande, um reconhecimento muito importante. Todos os finalistas tinham fotos muito boas, todos tinham chance de vencer, e desta vez fui eu”, conta Santana, que há dois anos havia sido finalista deste mesmo prêmio com uma foto sobre a pandemia de covid-19, coincidentemente também feita dentro do metrô de São Paulo.

O Prêmio é oferecido pela Confederação Nacional do Transporte e está em sua 30.ª edição. Os trabalhos foram avaliados por cinco jurados: Alex Capella, jornalista do Senado Federal; Luiz Megale, jornalista e apresentador da Band; Marina Amaral, diretora da Agência Pública; Milton Jung, âncora da CBN; e Marcus Quintella, diretor da FGV Transportes.

O vencedor foi anunciado nesta terça-feira, 7, e a cerimônia de premiação será em Brasília, no dia 6 de dezembro.