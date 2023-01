Veja os nomes mais comuns para cães e gatos na cidade de São Paulo

Ao menos 136.999 cães e gatos da cidade de São Paulo foram registrados entre novembro de 2021 e o mesmo mês de 2022, com o lançamento da versão digital do Registro Geral do Animal (RGA). Conforme levantamento realizado pela Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dos 832.695 cachorros que têm RGA atualmente na capital, 63% são animais sem raça definida, popularmente chamados de vira-latas.

Ainda de acordo com os dados obtidos no Sistema de Informação e Controle de Animais Domésticos (Sicad), em 2º lugar apareceu o poodle, com 6% dos registros. Entre os nomes mais populares para cães apareceram Thor e Mel. Nomes como Bela, Bob, Nick, Lola, Amora e Fred também são bastante escolhidos.

Já no caso dos gatos residentes na cidade, dos 909.007 felinos registrados atualmente, 88% não têm raça definida e 10% são siameses, conforme a Cosap. Tom e Nina foram os nomes mais tradicionais escolhidos no mesmo período pelos tutores.

Desde que o serviço foi criado em 2021, no formato original, foram realizados 2.234.115 cadastros de animais na capital paulista.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o RGA é obrigatório por lei a todos os cães e gatos com idade superior a três meses. “É uma carteira digital, timbrada e numerada, na qual constam os dados do tutor e do animal. Além disso, o tutor recebe uma plaqueta de identificação contendo um número correspondente ao registro, que deverá ser afixada à coleira”, acrescenta o município.

Segundo a Prefeitura, é fundamental que os tutores façam o RGA e mantenham a plaqueta de identificação em seus cães e gatos. Muitos animais perdidos ou roubados podem reencontrar suas famílias justamente porque estavam com a plaqueta de identificação presa à coleira.

O RGA é uma carteira digital, timbrada e numerada da cidade de São Paulo com dados do animal e do tutor. Foto: Divulgação/SMS

Como solicitar o RGA

O tutor do cão ou gato pode solicitar o registro de forma digital por meio do Portal SP156. Clique aqui para mais informações.

Só é preciso preencher o formulário e encaminhar pelo próprio sistema os documentos solicitados. A carteirinha é automaticamente enviada por e-mail e o arquivo pode ser baixado e impresso pelo dono do pet.

Também é possível solicitar o documento de forma presencial, após agendamento pelo Portal SP156 ou pela central telefônica ligando para o 156.

Na data agendada, os seguintes documentos devem ser apresentados pessoalmente:

- Foto do animal (que constará na carteirinha).

- Documento de identificação oficial do tutor (responsável) com foto e número de RG e CPF.

- Comprovante de endereço atualizado (emitido em até 90 dias) em nome do responsável pelo pet.

- Atestado de vacinação contra raiva do animal.

A plaqueta de identificação contendo o número do registro deve ser afixada à coleira do animal.

Animais para adoção

Para quem está interessado em adotar um companheiro de quatro patas, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência e pagar taxa de R$ 29,30. Todos os animais para doação já estão castrados, vacinados, microchipados, vermifugados e têm o RGA.

O Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos fica na Rua Santa Eulália, 86, em Santana, na zona norte da cidade de São Paulo. O horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 15h, aos sábados. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 2974-7892.