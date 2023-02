Rio-Santos e Mogi-Bertioga ainda têm pontos de interdição no litoral; confira trechos bloqueados

Após chuvas fortes atingirem o litoral paulista no fim de semana, a rodovia Rio-Santos permanece com pontos de bloqueio na tarde desta segunda-feira, 20. Segundo boletim do governo do Estado, os quilômetros 174, na altura da praia da Baleia, e do 157 ao 162, em São Sebastião, apresentam interdição total; outros 12 pontos de interdição parcial foram registrado.

A Mogi-Bertioga também continua interditada no km 82, devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas.

Leia também Chuva no litoral: Número de mortes chega a 40 e outros 40 estão desaparecidos

As rotas alternativas para quem está na região são o Sistema Anchieta/Imigrantes, Rodovia dos Tamoios e Rodovia Oswaldo Cruz. Nos km 90 e 91 também há interdição - devido à queda de barreira; e no km 97 devido a uma erosão.

Rodovia Dr. Manoel Hipolito do Rego, estrada Rio-Santos, altura do km 159 no município de São Sebastiao, com duas faixas interditadas por deslizamento após forte chuva que caiu nos últimos dois dias no Litoral Norte de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Confira a listagem dos trechos bloqueados:

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)/Rio-Santos

- Km 174 – interdição total;

Continua após a publicidade

- Km 157 ao 162 – interdição total;

- Km 061 – interdição parcial;

- Km 066 – interdição parcial;

- Km 084 – interdição parcial;

- Km 87 – interdição parcial;

- Km 095 – interdição parcial;

- Km 95 ao 96 – interdição parcial;

Continua após a publicidade

- Km 116 – interdição parcial;

- Km 136 ao 142 – interdição parcial;

- Km 164 – interdição parcial;

- Km 180 – interdição parcial;

- Km 188 – interdição parcial;

- Km 237 – interdição parcial.

Mogi-Bertioga

Continua após a publicidade

- Km 82 – interdição parcial;

- Km 90 e 91 – interdição parcial;

- Km 87 – interdição parcial.