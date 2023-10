Rodoanel: novas pistas marginais sentido litoral, entre Osasco e Carapicuíba, são liberadas

Começaram a funcionar neste domingo, 1º de outubro, as novas pistas da marginal do Rodoanel Mário Covas, sentido litoral. Elas ficam no trecho entre o km 19+700 e o km 24+400, de Osasco a Carapicuíba, na Grande SP, e contam com um acesso para a Rodovia Raposo Tavares (SP 270), que liga a capital paulista ao oeste do Estado e o Mato Grosso do Sul.

O rodoanel tem ligação com diversas rodovias, sendo um importante ponto de conexão em São Paulo. Foto: Marcio Fernandes/Estadão

Segundo a concessionária do trecho, CCR, as novas pistas devem “trazer mais segurança, fluidez e conforto para os motoristas que trafegam pela rodovia”. Mas, neste período de transição, é importante que os motoristas fiquem atentos à sinalização na região. O antigo ponto de conexão do Rodoanel com a Raposo Tavares será fechado, por exemplo.

Com a mudança, atente-se às orientações de trânsito da CCR:

A partir de agora, os motoristas que estão no Rodoanel e querem ir para a Raposo Tavares devem pegar a saída no km 20. O acesso anterior, localizado no km 24+400, será fechado definitivamente;

Os motoristas que estiverem saindo do trecho “trevo da Padroeira” e não forem utilizar a Raposo Tavares, devem acessar a pista expressa na altura do km 23 do Rodoanel.

As novas pistas pertencem ao trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, entre os kms 0 e 29, e passa pelas cidades de São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia e Embu das Artes.