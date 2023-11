Óleo diesel que vazou em acidente na Bandeirantes atinge lago de parque público em Jundiaí

O óleo diesel que vazou de um caminhão-tanque depois de um acidente na Rodovia dos Bandeirantes atingiu o lago de um parque público, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Equipes da Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos do município isolaram a área atingida e fizeram barreiras de contenção para evitar que o óleo chegasse ao Rio Jundiaí. As águas do rio abastecem parte da cidade de Indaiatuba, na mesma região.

Cerca de 35 mil litros de combustível vazaram depois que o caminhão-tanque que fazia o transporte foi atingido na traseira por uma carreta, às 7h25 desta quinta-feira, 2, no km 63 da Bandeirantes. Uma parte do óleo caiu nas galerias do sistema de drenagem da rodovia e atingiu o lago do Parque Botânico Jardim Tulipas. Uma equipe da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) acompanha os trabalhos de contenção do óleo. Amostras da água foram colhidas para análise.

Equipes do município de Jundiaí concessionárias fazem a contenção do óleo diesel que vazou de caminhão-tanque acidentado na Rodovia dos Bandeirantes. Combustível atingiu o lago do parque botânico Foto: Artesp / Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Indaiatuba foi alertado para paralisar a captação no rio, que abastece a cidade, caso seja detectada a presença do óleo na água. A companhia ambiental informou que os trabalhos de contenção e de absorção do óleo diesel devem prosseguir até a manhã de sexta-feira, 3. “As ações administrativas deverão ser avaliadas somente após o encerramento das operações emergenciais”, disse, em nota.

O acidente deixou o trânsito congestionado durante grande parte do feriado de Finados no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, um dos principais corredores viários do interior. Com a interdição da rodovia, todo o tráfego da Bandeirantes, no sentido do interior, foi desviado para a Anhanguera. A fila de veículos chegou a 13 quilômetros. Empreendimentos comerciais e de lazer instalados à margem do trecho interditado, como os parques Hopi Hari e Wet’n Wild, e o shopping Serra Azul, tiveram o movimento do feriado afetado pela interdição.

Às 16h50, a última faixa que estava interditada devido ao acidente foi liberada, segundo a concessionária CCR Autoban. Ainda havia 8 quilômetros de congestionamento na Bandeirantes e 2 na Anhanguera. Cerca de 7 mil litros que restavam no caminhão-tanque acidentado foram transferidos para outro veículo. O acidente deixou o motorista de uma das carretas ferido. Ele foi levado para um hospital de Jundiaí e o quadro era estável.