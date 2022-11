Rodovia Mogi-Bertioga é liberada após três dias de interdição

Publicidade

O tráfego na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foi totalmente liberado na noite de sexta-feira, 4, após três dias de interdição. A circulação de veículos na via estava suspensa desde a terça-feira, 1º, depois da queda de uma barreira na altura do no município de Biritiba Mirim, no interior de São Paulo.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), foram concluídos os serviços de limpeza, lavagem do pavimento e jateamento do talude. Além disso, as equipes instalaram uma barreira de concreto no trecho onde ocorreu o deslizamento, entre os quilômetros 63, 74, 81 e 97. A rodovia liga o litoral de São Paulo à região metropolitana da capital paulista.

O DER destacou que mantém o monitoramento ininterrupto da rodovia. “As equipes do departamento permanecem posicionadas ao longo do trecho para apoio e orientação”, afirmou, em comunicado.