Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego liberado 5 dias após interdição por queda de barreira

Conforme o DER, as equipes precisaram usar explosivos para a fragmentação de grandes rochas que rolaram sobre a pista, uma delas medindo 6 metros de comprimento por 3 m de altura. Houve ainda necessidade de cortar árvores e remover a grande quantidade de terra que deslizou do barranco sobre o asfalto.

Foram retirados do local mais de 800 metros cúbicos de material. As equipes realizaram ainda a recomposição do talude que rodou com as chuvas e instalaram estruturas de concreto para conter o barranco.