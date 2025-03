Rodovias de SP terão 79 pedágios free flow operando até 2030; veja onde

Até 2030, as principais rodovias paulistas terão 79 pedágios operando com o sistema free flow de pagamento eletrônico. Nesse modelo, os veículos não precisam reduzir a velocidade para pagar o pedágio, o que contribui para melhorar a fluidez do trânsito. Atualmente, há apenas três pedágios com pórticos de free flow funcionando em estradas paulistas.

PUBLICIDADE De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), as rodovias estaduais que operam sob concessão terão 55 novos pórticos com o sistema de free flow instalados até 2030. Já a rodovia Presidente Dutra, que é federal, vai ganhar 21 novos pórticos em maio deste ano, segundo a concessionária. Assim, até o final desta década haverá 79 pedágios com a nova tecnologia funcionando nas principais estradas paulistas, incluindo os três que já funcionam.

Pórtico de pedágio com sistema free flow, instalado no Contorno Sul da Tamoios. Foto: Concessionária Tamoios/Divuilgação

Segundo a Artesp, a EcoNoroeste, responsável pela operação de dois pórticos, vai implantar mais oito em sua área de concessão. O outro pórtico funciona em área da concessionária Tamoios, na região de Caraguatatuba.

A Via SP Serra irá operar dois pórticos no trecho norte do Rodoanel Mário Covas. A Novo Litoral instalará 15 estruturas, enquanto a Ecovias Raposo Castello contará com sete novos equipamentos. A CCR Sorocabana terá a maior ampliação, com 23 novos pedágios free flow.

O free flow funciona sem cabines, nem cancelas. O motorista passa por um pórtico instalado na rodovia sem reduzir a velocidade. Um sistema de câmeras e sensores lê a placa e identifica as características do veículo, registrando automaticamente o valor a ser pago.

Para o usuário que tem a TAG (adesivo com código de barras) instalada no veículo, a tarifa será debitada automaticamente na fatura da operadora da TAG.

Já os clientes que não têm o adesivo, o sistema faz a leitura da placa e emite a cobrança que pode ser paga em até 30 dias nos canais de autoatendimento oferecidos pela concessionária (é possível fazer a consulta no site de cada empresa). Também há postos físicos para pagamento.

O não pagamento é considerado evasão de pedágio, infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 195,13, mais cinco pontos na carteira de habilitação.

Pedágio free flow operado pela Econoroeste em Itápolis, no interior de São Paulo. Foto: Econoroeste/Divulgação

Quanto vai custar?

As tarifas, com base no cálculo de 2024, poderão ter variações, segundo a Artesp. No lote da Rota Sorocabana, a variação é entre R$ 0,83 e R$ 12,20, dependendo do trecho percorrido. Além disso, haverá um desconto de usuário frequente que reduzirá a tarifa em 10% a partir da 11.ª passagem e 20% a partir da 21.ª.

Usuários que utilizarem tags de pagamento automático terão um desconto adicional de 5%. Já as tarifas da Nova Raposo vão variar entre R$ 0,54 e R$ 4,84, dependendo do trecho percorrido, e também haverá desconto para usuários frequentes.

Para 2025, nas rodovias estaduais, está prevista a instalação de oito pórticos. Um deles será no primeiro trecho norte do Rodoanel Mário Covas, previsto para ser entregue em setembro e será operado pela concessionária Via SP Serra. Os outros sete serão instalados na malha administrada pela concessionária Novo Litoral, abrangendo as regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira.

Free flow na Dutra

A CCR Rio-SP, concessionária da rodovia Presidente Dutra, uma estrada federal, vai instalar em maio 21 pórticos free flow no trecho da rodovia entre o km 205, em Arujá, e o km 231, na chegada à capital. Além de cobrir o eixo da Dutra, os equipamentos serão fixados também nas novas entradas e saídas das pistas marginais para as expressas, que estão em obras.