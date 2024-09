Rota e Polícia Civil buscam foragido envolvido na morte de delegado de classe especial em SP

O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa), com investigação liderada pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A polícia não divulgou a identidade do suspeito que está foragido.

O delegado tinha 35 anos de carreira, vindo de uma família com a trajetória ligada à Polícia Civil. Delegado do Deic, tinha experiência em diversos departamentos e delegacias da Grande São Paulo e do interior, como de Barueri e Sorocaba.