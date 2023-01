Rota prende traficante do PCC que estava entre os mais procurados de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo prendeu um dos traficantes mais procurados do Estado de São Paulo na madrugada de quarta-feira, 4. Valter Lima Nascimento, o Guinho, de 42 anos, é considerado pela polícia o braço direito de Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, principal fornecedor de drogas para o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do mundo. Conforme a polícia, o suspeito era responsável pela principal conexão entre traficantes da América Latina e a facção.

O mandado de prisão de Valter foi expedido em setembro de 2020, com sentença de 20 anos e 5 meses de pena em regime fechado expedido pela 11ª Vara de Criminal Criminosa pela prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Polícia prende um dos traficantes mais procurados do estado de São Paulo

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) receberam uma denúncia anônima de que dois veículos estariam envolvidos no tráfico de drogas. Um dos automóveis foi localizado pelo sistema Detecta de radares na Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco.

A partir daí, agentes da Rota começaram as buscas pelo automóvel, que foi flagrado estacionado em frente a uma residência na zona oeste. A prisão foi realizada na Praça Vicente Rodrigues, no Butantã, zona oeste de São Paulo.

O suspeito apresentou um documento de identificação falso. Quando os policiais verificaram seu verdadeiro nome, o suspeito confessou que era procurado pela Justiça. Ele já havia sido preso em 2002, 2004, 2006, 2017 e 2019. Na última ocasião, ele havia sido preso com 400 quilos de cocaína num shopping em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Sete meses depois, foi liberado após conseguir um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A ROTA prendeu um dos criminosos mais procurados do país, que atuava no tráfico internacional de drogas e utilizava documentos falsos”, informou a corporação nas redes sociais.

Um celular e documentos foram apreendidos. O caso foi registrado como uso de documento falso e captura de procurado pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros).