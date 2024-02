Técnicos da empresa estão no local trabalhando no reparo, mas ainda não há previsão de retorno à normalidade. A CET opera desviando os veículos para rotas alternativas.

“A Sabesp informa que está trabalhando no reparo da rede de distribuição de água no local. O serviço foi iniciado ontem, 5, às 20h e se estenderá ao longo do dia de hoje. O abastecimento de água na região não está prejudicado. A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e segue à disposição pelos canais de atendimento ao cliente pelo telefone 0800-055-0195 (ligações gratuitas) ou também pela Agência Virtual”, diz a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).