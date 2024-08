Saiba como será feita a identificação dos corpos; IML Central só vai atender as vítimas do acidente

Os três primeiros corpos das 61 vítimas do acidente com o avião da Voepass ocorrido nesta sexta-feira em Vinhedo já foram retirados do local do acidente pelos agentes das forças de segurança de São Paulo. Eles serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) Central de São Paulo, mas funcionários do órgão consultados pela reportagem não souberam informar quando os corpos chegarão.

PUBLICIDADE O IML Central, no bairro de Cerqueira Cesar (região central), será fechado para um trabalho exclusivo às vítimas do acidente, segundo informou nesta sexta-feira. As demais ocorrências da capital serão distribuídas para outras unidades do IML. Por volta das 21h30 desta sexta-feira, sob forte chuva, um caminhão frigorífico chegou ao prédio do IML Central. Segundo funcionários, ele será usado para auxiliar na disposição dos corpos na unidade. Duas vans chegaram logo em seguida transportando acrílicos para disposição de corpos, segundo informaram os motoristas dos veículos. Eles não souberam dizer se os objetos foram levados para lá devido ao acidente em Vinhedo.

Auxilio na identificação

Para auxiliar na identificação dos corpos, as famílias precisam apresentar na sede do IML Central qualquer exame ou documentação médica das vítimas, como exames radiológicos, médicos ou odontológicos. Qualquer tratamento odontológico, como canal, implante, próteses, panorâmica, aparelho ortodôntico, assim como qualquer tratamento médico para próteses, como pino, placa, fratura, parafuso, ajudam no processo, informa o IML. Isso ocorre porque, para a identificação, é necessário ter algum elemento para comparar com os corpos.

Veículo do Instituto Médico Legal entra em condomínio de Vinhedo onde avião caiu: corpos vão para São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O IML conta com mais de 20 médicos, além de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia. Cinco equipes estão sendo enviadas para Vinhedo para auxiliar no recolhimento dos corpos. Para ajudar na identificação, material genético está sendo recolhido também no Paraná.