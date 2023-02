Saída para Carnaval sem restrições tem 400 km de lentidão nas estradas paulistas

As principais rodovias de acesso da capital para o interior e o litoral de São Paulo registravam tráfego intenso e congestionamentos na manhã deste sábado, 18, na saída para o Carnaval. Os trechos com lentidão somavam mais de 400 quilômetros, segundo boletim emitido pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Esse é o primeiro Carnaval sem as restrições impostas pela pandemia, que marcou a festa nos anos de 2020 e 2021.

Devido ao excesso de veículos, o motorista encontrava mais dificuldade para se deslocar na Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao Litoral Norte. A lentidão, no sentido de Caraguatatuba, ia do km 11,5 ao km 83,4 – praticamente toda a extensão da rodovia. No trecho de serra, estavam sendo usadas as duas pistas para a descida, mesmo assim o trânsito estava travado.

Leia também Carnaval sem ressaca? Aposte em coquetel sem álcool! Veja quatro sugestões fáceis de preparar

Trânsito na Rodovia Rio Santos, altura da Riviera de São Lourenço, de veículos indo sentido litoral norte Foto: Márcio Fernandes/Estadão

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, a rodovia dos Imigrantes tinha trânsito lento do km 11,4 ao km 70, sentido litoral. Já a Anchieta estava com lentidão do km 9,7 ao km 65,6. Já na Baixada, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresentava congestionamento do km 270 ao km 292,2. Na Cônego Domênico Rangoni, o trânsito travava entre o 270 e o 248.

Quem seguia para o interior pegava a Castelo Branco com lentidão do km 19 ao 79. O Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto pontos congestionados por excesso de veículos do km 26 ao km 90. A situação era mais tranquila para o motorista no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que tinha poucos pontos com lentidão, no sentido do interior. Em todos os sistemas, até às 10 horas, não havia registro de acidentes.