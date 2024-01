‘Saidinha’ de presos: quantos detentos de SP não voltaram após o feriado de Natal?

Cerca de 4,5% dos detentos liberados pela Justiça de São Paulo para sair provisoriamente da prisão no fim do último ano não retornaram para o sistema penitenciário no período previsto, segundo balanço da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Na prática, agora estão nas ruas 1.566 dos 34.547 presos que tiveram a saída autorizada pelo Poder Judiciário no Estado.

A taxa segue em patamar parecido ao que vem sendo observado nos últimos anos, quando oscilou entre 4,44% e 4,91%. Ainda assim, as chamadas saidinhas temporárias de presos, permitidas pela Lei de Execução Penal, têm sido alvo crescente de críticas e de cobranças pela retomada das discussões no Senado de projeto de lei que extingue o benefício — iniciativa que divide opiniões.

Neste fim de semana, um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros em Belo Horizonte durante uma perseguição a dois suspeitos. O homem apontado como o autor dos disparos era um detento, que obteve o direito da saída temporária e estava no regime semiaberto. Já no Rio, três homens apontados como chefes do tráfico de drogas não voltaram para a cadeia após saírem para o feriado de réveillon.

Momento em que homem afetua disparos contra policia durante perseguição Foto: Polícia Militar de Minas Gerais

Dados enviados ao Estadão pela Secretaria da Administração Penitenciária apontam que a taxa de evasão registrada na liberação do fim do ano passado foi a segunda menor no recorte dos últimos seis anos. Ficou atrás apenas de 2021, quando 4,44% dos 36.688 presos liberados deixaram de voltar para a prisão.

Em contrapartida, o ano de 2018 teve a pior taxa registrada no mesmo recorte. Dos 34.041 detentos que saíram provisoriamente da prisão no fim daquele ano, 1.672 não retornaram no tempo previsto. O levantamento leva em conta o período de 23 de dezembro a 3 de janeiro, quando as liberações de fim de ano são concedidas em São Paulo, conforme portaria específica que regula a medida no Estado.

A saída temporária foi adotada efetivamente a partir da Lei de Execução Penal, de junho de 1984, que prevê os principais requisitos para a autorização da liberação de detentos. O texto prevê que, para ser beneficiado, o preso precisa ter cumprido ao menos um sexto da pena, se o condenado for primário, ou um quarto, se reincidente.

A liberação pode ser autorizada pelo Judiciário por até cinco vezes ao ano. Entre outras obrigações, o detento não pode consumir bebida alcoólica ou outras substâncias entorpecentes e não deve frequentar bares, casas noturnas ou casas de prostituição durante o período em que está nas ruas. Esses incrementos foram incluídos em 2010.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), 712 detentos foram recapturados pela polícia durante a saída temporária de fim de ano enquanto descumpriam alguma das regras para permanecer nas ruas. Em 81 desses casos, os presos foram flagrados cometendo algum tipo de crime, afirmou a pasta.

Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, tem cobrado a aprovação de projeto de lei que tramita no Senado que prevê o fim das saídas temporárias de presos. A medida foi aprovada em agosto de 2022 na Câmara, sob relatoria do próprio Derrite enquanto ocupava uma cadeira pelo PL.

Na época, ele alterou a proposta inicial que limitava as saídas temporárias para, em vez disso, abolir completamente o benefício. “Agora é necessário que o Senado também aprove”, cobrou em publicação nas redes sociais.

Como mostrou o Estadão, o PL 2.253/2022, que extingue a medida, agora está na Comissão de Segurança Pública do Senado, agora sob relatoria do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Houve pedido de vista pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) e, com o recesso parlamentar, iniciado em 23 de dezembro, a tramitação está parada.

Especialistas divergem sobre manutenção da ‘saidinha’

A saída temporária de presos é alvo de divergência entre especialistas. Na avaliação de Claudio Langroiva, professor de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), a medida pode ser considerada benéfica para reinserção de presos, “desde que aplicada com a seriedade, a responsabilidade e a tecnicidade que a lei exige e que se espera dos gestores do sistema penitenciário”.

“Nosso sistema é um sistema destinado a ressocializar, reeducar, atribuir responsabilidade e preparar o delinquente para entender seus erros e voltar melhor para a sociedade. Pois é certo que cedo ou tarde ele voltará, só depende do Estado, que deveria bem cuidar de toda a execução da pena, fazer o melhor para que o condenado volte melhor para seu convívio social, o que hoje é uma exceção no Brasil”, disse.

O professor aponta que, desde que o Código de Processo Penal entrou em vigor, a principal alteração foi feita por meio da Lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, uma das bandeiras do primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por meio dela, o direito à saída temporária passou a ser proibido para os condenados que cumprem penas por prática de crime hediondo que tenham resultado em morte.

Desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Ivana David relembra que, na primeira versão do pacote anticrime, a ideia era proibir a saída temporária para quem tivesse cometido times hediondos, tortura, racismo, entre outros. “O Parlamento mudou o pacote anticrime nesse sentido e colocou que só não tem direito à saída temporária o crime hediondo com resultado morte”, disse.

“Na minha avaliação, essa remodelação foi um prejuízo à sociedade, porque era um projeto que, ao meu ver, seria o ideal, pelo menos nessa frase de crime que estamos vivendo”, acrescenta. Ela afirma que a quantidade e as datas das saídas temporárias permitidas varia conforme em cada Estado, mas reforça que os pré-requisitos podem ser alterados de forma ampla por meio da Lei de Execução Penal.

Para a desembargadora, seria importante realizar atualizações na modelo, como a expansão do uso de tornozeleiras eletrônicas e de restrições que se atentem para a atuação de organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), nas prisões.

Para a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Gallinati, a lei previu a medida como tentativa do sistema penal em ressocializar o preso. “No entanto, o sistema de execução penal apresenta distorções, já que muitos indivíduos não cumprem a pena no presídio adequado quando estão no regime semiaberto”, disse.

“A fase que deveria ser de ressocialização torna-se, na prática, uma espécie de pós-graduação no crime, pois os detentos continuam na penitenciária cumprindo pena junto com aqueles em regime fechado”, acrescenta.

Segundo Raquel, o benefício foi desvirtuado, sendo utilizado frequentemente para evitar rebeliões e acalmar os presos, desviando-se do propósito original. /COLABOROU JOSÉ MARIA TOMAZELA