Calor vai continuar em São Paulo? Veja como fica a previsão do tempo

A presença da La Niña aumenta a frequência de frentes frias no Sul e na costa do Sudeste do Brasil ainda na primavera e no início do verão, de acordo com a Climatempo. Com a atuação do fenômeno, não se pode desconsiderar a passagem de algum ar frio acima do normal até dezembro. No entanto, segundo a Climatempo, o fato de estarmos a um mês do verão, que tem início em 21 de dezembro, deixa a atmosfera sobre América do Sul naturalmente mais aquecida. Desta forma, um frio intenso como o do início de novembro é muito pouco provável que atinja o País. Em São Paulo, há expectativa de mudança brusca de temperatura na quarta-feira, 23.

“Um frio intenso como o do início de novembro – que provocou recorde de frio em diversas cidades do País – é pouco provável. Mas ainda poderemos ter alguns poucos dias com noites e tardes com temperaturas abaixo do normal em dezembro”, avalia Vinícius Lucyrio, meteorologista da Climatempo.

Nesta segunda-feira, 21, a capital paulista amanheceu com sol entre nuvens e média de 16ºC. Ao longo do dia, a máxima pode chegar aos 31ºC, enquanto os índices de umidade podem atingir valores próximos aos 30%.

Na quarta-feira, a Climatempo alerta para mudança brusca de temperatura: a mínima permanece em 19ºC, mas a máxima deve ser de apenas 25ºC. Foto: Werther Santana/Estadão

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no fim da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas isoladas.

Na terça-feira, 22, persistem as condições de sol e temperaturas em elevação na Grande São Paulo, com variação entre 19ºC e 32ºC.

“As pancadas de chuva retornam de forma mais generalizada para a capital paulista entre o final da tarde e o decorrer da noite”, acrescenta o CGE.

Na quarta-feira, a Climatempo alerta para mudança brusca de temperatura: a mínima permanece em 19ºC, mas a máxima deve ser de apenas 25ºC. O dia permanece com sol entre nuvens, com possibilidade de tempo nublado.

Na quinta-feira, 24, a variação fica entre 17ºC e 23ºC, enquanto na sexta-feira, 25, os termômetros oscilam entre 17ºC e 24ºC.

No sábado, 26, a temperatura deve ficar entre 19ºC e 22ºC, segundo a Climatempo, que projeta nova mudança brusca no domingo, 27, com mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.