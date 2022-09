São Paulo celebra bicentenário da Independência com programação cultural; veja datas e atrações

Vários eventos para celebrar o bicentenário da Independência estão programados para o mês de setembro na cidade de São Paulo. Entre as principais atrações, está a reabertura do Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga, cujos ingressos disponibilizados para a primeira semana estão esgotados, e a encenação da passagem de D. Pedro I pela capital paulista.

Nesta quarta, 7, também estão previstas manifestações políticas pelo Dia da Independência em São Paulo. A Polícia Militar montou esquema de segurança para acompanhar a movimentação na Avenida Paulista, na Avenida Dom Pedro I, na região do Parque do Ibirapuera e na Praça da Sé.

Confira os destaques da programação cultural abaixo:

Programação do Parque da Independência e entorno:

Espetáculo Vozes da Independência: história do Grito do Ipiranga será revisitada com coro, música e encenação, com Caco Ciocler no papel de D. Pedro I e referências a outras figuras históricas brasileiras, como Chico Mendes, Machado de Assis, Maria da Penha, Zumbi dos Palmares, Sepé Tiaraju e Anita Garibaldi. Data: 7 de setembro, às 15h. Grátis.

Vozes da Independência, dramaturgia em 3D: experiência cênica imersiva em áudio, com 5 cenas sonoras em totens espalhados pelo parque. A partir de 7 de setembro. Grátis.

Desfile cívico-militar: será realizado na Avenida D. Pedro I, no entorno do parque. A partir das 9h.

Intervenção artística Bloco dos Independentes: performance que evocará histórias de personagens importantes da história do Brasil, como Sepé Tiaraju, Dandara dos Palmares, Anita Garibaldi, Anita Malfatti e Luiz Gama. Grupo de brincantes pernaltas com bonecos alegóricos, acompanhado de músicos e instrumentistas. Data: 7 de setembro, das 15h e 16h30. Grátis.

Projeção mapeada na fachada do Museu do Ipiranga: será acompanhada por trilha sonora do músico André Abujamra e dividida em oito atos, com um minuto de duração cada. Datas: 6 e de 8 a 11 de setembro, das 18h30 às 22h, e dia 7 de setembro, das 21h às 22h. Grátis.

200 anos com 200 drones: espetáculo com um balé de drones, que criará imagens de ícones brasileiros e grandes realizações da cultura. Data: 7 de setembro, às 21h. Grátis.

Na quarta-feira à noite a programação incluiu um "balé" de drones na área externa do Museu do Ipiranga. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Visita ao Museu do Ipiranga: 11 novas exposições. Ingressos esgotados até 11 de setembro. Novas entradas serão disponibilizadas em breve no bileto.sympla.com.br/event/76521/d/158327. De terça-feira a domingo, das 11h às 16h, na Rua dos Patriotas, 20. Grátis até 6 de novembro.

Apresentação da SP Companhia de Dança, da SP Big Band e da Orquestra Jazz Sinfônica: dia 8 de setembro, das 18h às 21h. Grátis.

Show da SP Companhia De Dança, da SP Big Band e da Orquestra Jovem, acompanhada de Almir Sater e Gabriel Sater: dia 9 de setembro, das 18h às 21h. Grátis.

Show da SP Companhia De Dança, da SP Big Band e da Orquestra Funmilayo, com Xênia França e Luedji Luna: dia 10 de setembro, das 19h às 22h. Grátis.

Show da Banda Sinfônica Da Polícia Militar, de Geraldo Azevedo e da Orquestra Do Estado De São Paulo (Osesp): dia 11 de setembro, das 18h às 21h. Grátis.

Visita à Cripta Imperial e à exposição Representações da Nação, no Monumento à Independência: até 4 de agosto de 2024, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Visitação com a historiadora Marly Rodrigues no dia 7 de setembro, às 10h, e com educadores do Museu da Cidade de 7 a 11 de setembro, às 11h e 14h. Grátis.

Visita à exposição Da Independência ao Grito - História de uma casa a pau a pique: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, na Casa do Grito. Visitas educativas monitoradas com educadores do Museu da Cidade de 7 a 11 de setembro, às 10h e às 13h. Grátis.

De Monumenta: maquetes dos monumentos artísticos espalhadas pelo parque. Utiliza recursos de realidade aumentadas com o uso de celular. Grátis.

Modernistas e Outras Vozes: personagens e figuras icônicas do final do século 19 e início do século 20 circulam pelo jardim do Museu do Ipiranga, com o grupo XIX de Teatro e artistas convidados. Datas: 17 e 18 de setembro, às 14h, 15h e 16h30. Grátis.

Ingressos para os primeiros dias após a reabertura estão esgotados Foto: Taba Benedicto/Estadão

Programação no centro de São Paulo:

Sarau da Marquesa: atriz Beth Araújo no papel de Domitila, com a apresentação de músicas do século 19 executadas ao vivo, declamação de poemas, leitura de textos e cartas amorosas escritas pelo Imperador D. Pedro I. Data: 10 de setembro, às 11h, no Solar da Marquesa de Santos (Rua Roberto Simonsen, 136 – Sé). Grátis.

Espetáculo Leopoldina, Independência e Morte: recria três momentos da vida da arquiduquesa austríaca que viveu no Brasil no século 19. Datas: 7 de setembro, às 17h, 8 de setembro, às 19h, e de 9 a 16 de setembro, às sextas-feiras, às 19h, e sábados e domingos, às 17h. No CCBB São Paulo (Rua Álvares Penteado, 112 - Sé). Ingressos: R$ 30, no local e no bb.com.br/cultura.

Exposição Te Deum Laudamus – A Primeira Missa do 1º Reinado: de 8 de setembro a 15 de outubro, das 9h às 17h, de terça-feira a domingo. No Museu de Arte Sacra (Avenida Tiradentes, 676). Ingresso: R$ 6, com entrada grátis aos sábados, no local e no museuartesacra.org.br.









