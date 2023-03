Greve do Metrô: SP registra mais de 615 km de congestionamento pela manhã

No segundo dia de greve do Metrô na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 24, o pico do congestionamento chegou a 615,5 quilômetros, por volta das 8 horas da manhã, de acordo com a medição feita pela Companhia de Engenharia de Trafego (CET) em parceria com o aplicativo Waze. Após a categoria aceitar a proposta do governo, a operação está sendo retomada gradualmente ao longo do dia.

Segundo a Prefeitura, o rodízio de veículos foi suspenso em ambos os dias. Nesta sexta-feira, também podem circular pelo centro expandido os carros com placas finais 9 e 0.

Por volta das 9h30, quando foi anunciado o fim da paralisação dos metroviários, a cidade tinha 485,2 quilômetros de lentidão. Ao longo dos dois dias da paralisação, passageiros reclamaram da dificuldade de pegar ônibus e trens, lotados, e também da disparada de preços dos aplicativos de transporte.

No dia anterior, na quinta-feira, 23, no primeiro dia de paralisação da categoria, a capital paulista apresentou mais de 800 quilômetros de lentidão. No fim da tarde e início da noite, entre 18h e 19h, a CET/Waze registrou 823 quilômetros de lentidão nas ruas e avenidas da cidade. No período da manhã de quinta-feira, também foram computados mais de 800 quilômetros de lentidão nas vias de São Paulo.

São Paulo registra 615,5 km de congestionamento no segundo dia de greve dos metroviários. No dia anterior, índice passou de 800 km. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Nova medição do trânsito

Desde 3 de março, a CET divulga, por meio de parceria com o aplicativo de mobilidade Waze, informações de trânsito de todos os 20 mil quilômetros de vias existentes na cidade.

Desta forma, a companhia deixou de trabalhar a divulgação de indicadores de congestionamento baseados em um recorte das principais vias e corredores para apresentar ao público os números absolutos de lentidão identificados em todas as ruas e avenidas da capital paulista.