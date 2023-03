São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta-feira

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta-feira, 9, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE), em razão de áreas de instabilidade vindas do interior que começam a atuar na capital paulista.

Desde as 14 horas, chove forte no centro, na zona oeste e em bairros da zona norte. “Há potencial para alagamentos, transbordamentos e rajadas de vento”, alertou o CGE.

Início da chuva na capital paulista na tarde de quarta-feira, 8. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Veja locais em estado de atenção:

Zona norte, às 14h

Zona oeste, às 14h

Zona sudeste, às 14h

Zona sul, às 14h

Zona leste, às 14h

Centro, às 14h

Marginal Tietê, às 14h

Marginal Pinheiros, às 14h

Depois do forte temporal que caiu em São Paulo na tarde de quarta-feira, 8, que provocou pelo menos uma morte, a expectativa era de que novas pancadas de chuva atingissem a cidade entre o meio da tarde e decorrer da noite. No dia anterior, até 18h15, segundo o Corpo de Bombeiros, houve 13 desabamentos, 66 árvores caídas e 61 enchentes. As rajadas de vento superaram os 70 quilômetros por hora. A vítima encontrada morta era uma mulher de 88 anos, que estava dentro de um carro que ficou submerso por causa da enchente em Moema, na zona sul da capital.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a quinta-feira começou com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 19,1°C durante a madrugada. No decorrer do dia o sol apareceu entre nuvens. Com as temperaturas em elevação, a máxima pode chegar aos 32°C.

Continua após a publicidade

Medidas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas.

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda.

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios.

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

















Continua após a publicidade