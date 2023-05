São Paulo inicia neste domingo Operação Baixas Temperaturas

Começa neste domingo, 30, a Operação Baixas Temperaturas na cidade de São Paulo, conforme portaria publicada no Diário Oficial da cidade de sexta-feira, 28. Com duração até 30 de setembro deste ano, neste período, as abordagens às pessoas em situação de rua são intensificadas para acolhimento quando a temperatura ou a sensação térmica atingir 13 ºC ou menos.

No feriado de Tiradentes, em 21 de abril, quando foram registrados recordes de frio para o ano em diversas capitais do País, o governo e a prefeitura de São Paulo reforçaram as ações para acolher a população mais carente. O governo paulista instalou um abrigo na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, no centro da cidade, e a prefeitura de São Paulo, desde então, reforçou as ações de abordagens e atendimento social. Além da instalação de três tendas de atendimento, 300 vagas emergenciais de pernoite foram abertas pelo município. As tendas foram instaladas na Praça da República e Praça Marechal Deodoro, no centro da cidade, e na Praça Cid José da Silva Campanella, na Mooca, na zona leste.

Começa neste domingo, 30, a Operação Baixas Temperaturas na cidade de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Operação Baixas Temperaturas

Nos próximos cinco meses, o objetivo é oferecer acolhimento para crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias nos dias mais frios do ano.

“As equipes de socioeducadores do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) farão as abordagens diárias ao longo do dia, ofertando acolhimento e outros serviços da rede socioassistencial, inclusive com busca ativa durante as madrugadas. No período da noite, as abordagens serão realizadas pela Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS)”, disse a prefeitura.

No último dia 10, também teve início o programa Ampara SP, que realiza atendimento integral a pessoas em situação de rua com escuta e acolhimento feitos por profissionais interdisciplinares, tais como pedagogos, sociólogos, terapeutas ocupacionais e arte-educadores.

“As pessoas que aceitam as ofertas de acolhimento são encaminhadas para vagas contratadas pela administração municipal em hotéis, localizados no centro, preparados para receber, em equipamentos separados, pessoas sozinhas, com deficiência, famílias, idosos e população LGBTQIA+”, afirmou a prefeitura. Também são feitas abordagens em conjunto com o Consultório na Rua e Redenção, programas da Secretaria Municipal da Saúde.

De acordo com o município, a assistência social possui, atualmente, 332 serviços de acolhimento com pernoite para as pessoas em situação de rua em toda a cidade, que totalizam mais de 22 mil vagas. Somente em hotéis, a prefeitura ofertará, ao todo, 4.102 vagas. Caso a pessoa não aceite ser direcionada para um dos centros de acolhida, serão oferecidos cobertores a ela.

Vale reforçar que qualquer morador da cidade que observar alguém em situação de rua precisando de ajuda pode entrar em contato com a prefeitura de São Paulo por meio da central 156.

“O serviço funciona 24 horas por dia e a solicitação pode ser anônima, entretanto, é importante informar o endereço da via em que a pessoa em situação de rua está com número aproximado, citar pontos de referência, além de características físicas e detalhes de como a pessoa a ser abordada está vestida”, disse o município. Atualmente, há 31.860 em situação de rua, conforme último censo.