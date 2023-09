São Paulo tem a tarde mais quente do ano; veja quanto foi a temperatura

São Paulo teve nesta quarta-feira, 13, a tarde mais quente do ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado (CGE). A temperatura na capital foi de 33,3°C, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior era de 32,5°C, registrado no dia 16 de janeiro.

Cidades do interior também registraram temperaturas altas em pleno inverno. Em Lins, por exemplo, a máxima foi de 38,3°C nesta quarta-feira. Já em Barretos e Dracena foi de 37,6°C.

Na quinta-feira, 14, a temperatura cai um pouco (de 15°C a 26°C), prevê a Meteoblue, e pode chover até 10 milímetros em algumas regiões, devido à chegada de uma frente fria que vem da região Sul do País. Na sexta-feira, 15, chove menos (no máximo 2 milímetros), mas esfria: a temperatura vai variar de 12°C a 16°C. O final de semana será de sol e calor novamente.

Movimentação no Parque do Ibirapuera; inverno tem sido marcado por altas temperaturas em São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

Quinta-feira: entre 15°C e 26°C (com possibilidade de chuva)

Sexta-feira: entre 12°C e 16°C (com possibilidade de chuva)

Sábado: entre 13°C e 29°C

Domingo: entre 17°C e 33°C

No litoral, Santos terá máxima de 34°C na quarta e de 19°C na sexta.

Tanto no litoral como no interior, a previsão para o próximo final de semana também será de sol e calor, como na capital.