São Paulo tem o dia mais quente do ano no domingo e bate recorde histórico para março

A cidade de São Paulo registrou neste domingo, 2, o dia mais quente do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, registraram 34,8°C, superando o recorde anterior de 34,3°C, marcado no dia 17 de fevereiro.

Além de ser a maior temperatura de 2025 até o momento, o índice também representa um recorde histórico para o mês de março na capital paulista, desde o início das medições na estação, em 1943. O recorde anterior para o mês era de 16 de março do ano passado, com a temperatura chegando a 34,7ºC.

Amanhecer em São Paulo: cidade registrou recorde de calor para o mês de março no último domingo. FOTO:Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadão

De acordo com a Climatempo, o calor intenso deve continuar nos próximos dias. Nesta segunda-feira, 3, a previsão é de máxima em torno dos 34°C, com poucas chances de chuva na Grande São Paulo. Se houver precipitações, serão rápidas e isoladas. No interior do estado, as temperaturas podem ser ainda mais altas, alcançando entre 36°C e 37°C, especialmente em áreas do oeste e do norte paulista. Já no litoral, a máxima prevista para hoje é de 32°C, sem expectativa de chuva.

Na terça-feira (4), a tendência é de mudança no tempo devido à atuação de um sistema meteorológico em altos níveis da atmosfera, conhecido como vórtice ciclônico. Esse fenômeno deve favorecer a formação de pancadas de chuva a partir da tarde, especialmente na capital e no interior do estado. A temperatura, no entanto, continuará elevada, com máxima prevista de 33ºC. Segundo a Climatempo, as temperaturas seguirão elevadas até o próximo domingo, 8.

Esta é a quinta onda de calor registrada no Brasil somente neste ano, com temperaturas de 5ºC a 7ºC acima da média histórica para março e máximas entre 32ºC e 34ºC. A massa de ar quente será intensificada pela atuação de um sistema de alta pressão, que inibe a formação de nuvens e potencializa a elevação da temperatura.

