Cidade de SP registra menos de 10°C antes de chegada de massa de ar polar e frio recorde

A cidade de São Paulo amanheceu com uma temperatura média de 12,3ºC neste sábado, 13, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. A previsão é de que o frio se torne mais intenso nos próximos dias, com a chegada de uma massa de ar de origem polar. Há a expectativa de registro da menor temperatura do ano neste domingo, 14, durante o Dia das Mães, como ocorreu no feriado de Tiradentes, em 21 de abril, quando a média paulistana foi de 11,2ºC.

Para o sábado, a temperatura se manterá mais amena ao longo do dia, com uma média que poderá chegar a 20ºC, e sol entre nuvens. Não há previsão de chuva. Na madrugada, as temperaturas mais baixas registradas na cidade foram de 9,9ºC e 10,5ºC, respectivamente na Capela do Socorro e em Parelheiros, na zona sul, de acordo com o CGE. A Prefeitura de São Paulo instalou dez tendas de atendimento para pessoas em situação de rua em todas as regiões da cidade.

São Joaquim (SC) registrou geada ao longo da semana. Foto: Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br

O início da semana será marcado pela sensação de frio e tempo seco, com poucas nuvens. A temperatura estimada para a madrugada de domingo é de 11ºC, com possibilidade que suba para 21ºC pela tarde. A média para a segunda-feira, 15, é semelhante, com a previsão de mínima de 12ºC e máxima de 22ºC, ainda segundo o CGE.

Em outras capitais, como Curitiba, Porto Alegre e Vitória, também há previsão de frio recorde. Ao longo da semana, cidades da região Sul registraram geada. Na madrugada de quarta-feira, 10, os termômetros marcaram 2,2°C negativos, pela medição do Epagri-Ciram, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina.